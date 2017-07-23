Погода в Кыргызстане на 24 июля: солнечно

В Кыргызстане дожди возможны только в Нарынской и Иссык-Кульской областях. Ветер западный, 4–9 метров в секунду, с порывами до 14 м/с.

День уменьшится до 14 часов 47 минут.

В Бишкеке температура воздуха ночью +21, днем +38 градусов.

В Ошской, Джалал-Абадской, Баткенской областях ночью +20, днем до +39.

В Нарынской области местами дожди, грозы, +8 градусов ночью и +31 днем.

В Иссык-Кульской области местами дожди, грозы, ночью +13, днем +28 градусов.

В Таласской области температура воздуха ночью +12, днем +37 градусов.