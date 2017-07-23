Неделя-24: что вы могли пропустить

Уходящая неделя была насыщена событиями разного формата - от желания снова переименовать Патрульную милицию до ужасной аварии, которая произошла по вине пьяного помощника прокурора.

Не обошлось и без скандалов на политическом Олимпе. На этот раз в их центре оказался кандидат в президенты Темир Сариев. Сначала неизвестные пытались проникнуть в его избирательный штаб. Позже в поддержке Сариева обвинили… Казахстан.

О чем важном и интересном писали на уходящей неделе журналисты ИА «24.kg», читайте в традиционном обзоре.

Сомнительный чешский прожект

Самой обсуждаемой темой недели стал новый инвестор Кыргызстана. Все как обычно: громко заявили о светлых горизонтах страны при сотрудничестве с иностранной компанией, которая на самом деле может оказаться не более чем «международным пшиком». Подробнее - в нашем материале «Верхненарынский каскад. Очень сомнительный чешский прожект».

Чиновники в истории ничего плохого не узрели. Дескать, даже если каскад ГЭС не построят, страна ничего не теряет. Но, как оказалось, не зря журналисты обратили пристальное внимание на неизвестно откуда появившегося доброго чешского самаритянина. Оказалось, власти предупреждали: связываться с компанией Liglass Trading CZ, s.r.o. как минимум ненадежно. Впрочем, кого это волнует…

Не обошлось в истории и без гражданских активистов. Они тут же потребовали отправить в отставку Дуйшенбека Зилалиева и Айбека Калиева. Как это поможет, непонятно, но заявить-то надо!

Дальше только интереснее! Выяснилось, что компания связана с юристами, специализирующимися на отмывании денег.

Чтобы хоть как-то обелиться, Госкомитет заявил, что у Liglass Traiding лежит на счету 400 миллионов евро и это очень даже надежный союзник. Но вот незадача - в банке информацию опровергли: никаких счетов компании там нет.

Чехи продолжают стоять на своем: и каскад построят, и деньги Кыргызстану перечислят. Неожиданно заработал и сайт компании. Правда, информации, кроме как о проекте Верхненарынского каскада, здесь нет. Ну и «вишенкой на торте» стало официальное заявление Liglass Trading CZ, s.r.o. Они грустят и недоумевают в связи со сложившейся ситуацией.

И снова «Кумтор». Кыргызстан теряет позиции?

Не успели кыргызстанцы понять, что все же происходит вокруг строительства одного из основных каскадов в стране, как всплывает новая информация, претендующая на скандал.

Доля Кыргызстана в проекте «Кумтор» за год уменьшилась на 6 процентов. Как стало известно агентству, канадская компания Centerra Gold Inc. в 2016 году купила фирму Thompson Creek, которая также специализируется на добыче золота и металла.

В то же время в «Кыргызалтыне» заверяют, что дополнительная эмиссия позволит стране получать дивиденды еще 20 лет.

«С приобретением ТКМ объемы производства золота Centerra Gold Inc. существенно возрастут. С учетом низкой себестоимости производства золота на руднике «Маунт Миллигэн» это позволит увеличить общую прибыль почти в два раза», - уверен председатель правления ОАО Алмаз Алимбеков.

Чем все-таки обернется для Кыргызстана такая сделка и сможет ли страна снимать сливки с дивидендов, читайте в материале «Как Centerra Gold Inc. расширит возможности Кыргызстана».

Дороги, дороги: пыль и туман строительства

Помимо скандалов в энергетике и сфере недропользования, на этой неделе снова заговорили о неудачных проектах строительства дорог. Страсти вокруг тендера на реконструкцию трассы Балыкчи — Корумду до сих пор на слуху. Теперь этот проект стал еще и разменной монетой в предвыборных программах некоторых не очень порядочных кандидатов. За неимением собственных достижений подливают масла в огонь, чтобы качать тему.

Потом последовали разборки с Азиатским банком развития — донором проекта реконструкции дороги Бишкек — Кара-Балта.

На перевале Тоо-Ашуу в который раз сдвигают сроки выполнения ремонтных работ на разбитой дороге Бишкек — Ош.

Эксперт Талант Нарбаев считает, что этих скандалов никогда бы не было, если б Кыргызстан строил дороги на свои деньги. Подробнее - в материале «Почему мы не строим наши дороги сами?».

Молодежь против ветхозаветной системы в СДПК

Если кто-то знать не знал, что в СДПК есть молодежное крыло, то теперь наверняка знают. Не благодаря какой-то активной работе, а потому что Ренат Самудинов позволил себе высказать собственное мнение. Он лидер молодежного крыла. Так он утверждает. В политической организации пока весьма нечетко, но намекают, что это не соответствует действительности.

Делегата XVI съезда СДПК от Октябрьского района Бишкека Самудинова на съезд не пустили. Сам он уверяет, что был в списке. Кто-то считает, что в партии произошел раскол. Кто-то даже назвал произошедшее скандалом. Политсовет СДПК пока никак не комментирует инцидент.

Мы задали несколько вопросов возмутителю социал-демократического спокойствия. Ответы Рената Самудинова здесь.

Эльмира Ибраимова о том, почему она отказалась баллотироваться в президенты

Эльмира Ибраимова — одна из немногих кыргызстанок на политическом Олимпе, кто не запятнал свое имя в суровой реальности политических интриг и то и дело вспыхивающих скандалов в среде местного истеблишмента.

Многие были уверены, что Эльмира Ибраимова вступит в борьбу за президентское кресло. Однако она отказалась от таких притязаний и возглавила республиканский избирательный штаб кандидата на пост главы государства Темира Сариева.

Экс-председатель Счетной палаты согласилась рассказать ИА «24.kg» о том, почему решила не баллотироваться на высший государственный пост, и ответить на другие вопросы редакции. Подробнее

Один день с местным Айболитом Поладом Сулеймановым

Если домашний питомец, не дай бог, захворал, куда вы побежите просить о помощи? Ну конечно, к Поладу. Хотя, как признается сам доктор, он принялся лечить зверушек скорее вынужденно. С детства хотел стать военным, но не сложилось.

Полад Сулейманов – творческий и разносторонний человек. Он собирает шляпы со всех уголков света, играет на темир-комузе, коллекция которых, кстати, тоже имеется у доброго доктора. А еще он снимался в кино и даже участвовал в театральных постановках. Об этом и многом другом - в нашей рубрике «Мои 24. Один день из жизни ветеринара Полада Сулейманова».

Виртуальное путешествие ИА «24.kg». Джалал-Абадская область

Насладившись красотами Таласской области, ИА «24.kg» отправляется на юго-запад Кыргызстана, в энергетический центр страны — Джалал-Абадскую область, где расположены основные ГЭС, построенные на реке Нарын.

Здесь мы посетим комплекс Шах-Фазиль, долину Арстанбап, заповедник Сары-Челек и еще много интересных мест.

Молодые покорители Европы из Кыргызстана

Плох тот кыргызстанец, что не мечтает о дорогих швейцарских часах. В нашем менталитете такие изделия не что иное, как показатель достатка. Но вот в Европе к ним совсем иное отношение. Обладатели фирменных дорогих моделей обычно люди-фанаты. Прежде всего они преданы одной марке.

22-летний Эльдияр Бектенов уже десять лет живет в Швейцарии, работает в крупнейшем магазине часов «Омега». Он рассказал о ценах на оригинальные изделия популярных брендов, посоветовал, как не попасть впросак и не приобрести подделку. Конечно, не обошлось без разговора о знаменитостях. Подробнее

Кыргызстан – страна открытых и душевных людей

Рам Сараванамутту – страновой директор Всемирной продовольственной программы (ВПП) ООН. Поскольку большая часть работы осуществляется на местах, наш собеседник часто ездит по стране. Рам исколесил всю республику. Единственное место, куда так и не добрался, это Казарман.

Он признается, что каждые страна и город, где ему приходится работать, становятся родными. «А что особенно напоминает родные края, где я вырос, так это пиццерия Dolce Vita и зеленые бишкекские улочки», - признался он. Подробнее о впечатлениях Рама читайте в нашем материале.

Топ-5 книг от спикера и возмутителя спокойствия в СДПК Чыныбая Турсунбекова

С 2010 года Кыргызстан перешел на парламентское управление. В этом же году Чыныбай Турсунбеков стал депутатом и начал продвигать новые принципы. В настоящее время он руководит Жогорку Кенешем.

Сам парламентарий имеет филологическое образование. Несомненно, список любимой и необходимой ему в работе литературы огромен. Чыныбай Турсунбеков выделил свой топ-5 книг, куда вошли и нетленная классика, и труды именитых политиков.

Дело Омурбека Текебаева. Хроника судебного процесса

Продолжился на этой неделе и суд над Омурбеком Текебаевым и Дуйшенкулом Чотоновым, которых обвиняют в коррупции. На сегодня адвокаты подсудимых заявили одиннадцать(!) отводов судье и несколько прокурорам. Ни один не удовлетворили. Более того, гособвинители сочли допрос свидетелей защиты пустой тратой времени и потребовали его прекратить. Судья согласился. Началось изучение материалов дела. Подробнее