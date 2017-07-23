Страница молодого мексиканца в социальных сетях заполнена изображениями Кыргызстана. Фотограф и видеооператор из Южной Мексики Уриэль Кастелланос три года живет в Бишкеке: работает волонтером в ADRА. За это время он объездил почти все регионы страны.

Веселый мексиканец рассказал ИА «24.kg» о своих впечатлениях и жизни в столице.

— Уриэль, вы путешественник. Вот последние три года засиделись в Кыргызстане. Чем вас привлекла наша страна?

— Кыргызстан для меня — страна сюрпризов, неожиданностей. В первую очередь, конечно, он удивит иностранца увлекательной историей, очень интересными и красивыми местами.

Фото из личного архива Уриэля Кастелланоса. в ущелье Ала-Тоо

Прочитав в Интернете информацию о Кыргызстане, многие иностранцы готовятся к поездке, как в Пакистан или Афганистан. Приехав сюда, сразу понимаешь, что это совсем другая страна: вместо зоны боевых действий попадаешь в мирное и красивое государство с необычной и богатой культурой, традициями и обычаями. Я рад, что вы сохранили свои обычаи.

Помню, не было предела удивлению, когда я впервые наблюдал, как меняется жизнь города со сменой времен года.

Я приехал в конце зимы, тогда было мало людей. Потом потеплело, и городские улицы сразу стали оживленными. Дети, старики, молодые гуляли, играли, спешили… Где же они все были зимой? Уриэль Кастелланос

Мне нравится, что Бишкек расположен среди гор. По мне, можно каждые выходные ездить на пикник. Ведь природа всего в часе езды.

— А что в Бишкеке напоминает вам родной город?

— Количество деревьев. На моей родине два сезона — полгода лето и столько же дожди. У нас деревья вечно зеленные, поэтому весной и летом в Бишкеке я чувствую себя как дома. Если еще услышу пение птиц, мысленно лечу в Мексику.

Фото из личного архива Уриэля Кастелланоса. Джети-Огуз

— Чего вам здесь не хватает? Мексиканской кухни, наверное?

— В Бишкеке есть пара мест с нашей кухней, но это совсем не то. Ее золотые правила — дешево и вкусно. Вот были бы здесь хорошая мексиканская кухня и моя девушка, Бишкек стал бы раем для меня!

Фото из личного архива Уриэля Кастелланоса. Ошская область, рынок «Кара-Суу».

— В каких местах в Бишкеке любите бывать?

— Люблю ходить в одно национальное кафе, гулять по бульвару Эркиндик. Оба эти места посещают люди разного социального статуса. В одном они едят плов или лагман, в другом гуляют, общаются, играют с детьми. Главное — не обращают внимания на иностранцев. Здесь я начинаю чувствовать себя местным.

Фото из личного архива Уриэля Кастелланоса

— Что разочаровало при близком знакомстве с местным населением?

— Наверное, все иностранцы говорят, что вы гостеприимны. И это действительно так. Например, я заметил, что большинство представителей местного населения готовы поделиться хлебом, вместе выпить чай, открыто рассказывают о себе.

Разочаровало, что все-таки есть люди, которые пытаются обмануть, использовать вас самым жалким способом. Уриэль Кастелланос

— Что бы вы изменили в Бишкеке?

— Я бы улучшил уличное освещение и отремонтировал дороги. А еще открыл бы хороший мексиканский ресторан. Местный народ заслуживает попробовать хороший тако!