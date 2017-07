Топ-5 книг для руководителей от эксперта Руслана Алишева

Сегодня свои топ-5 книг рекомендует руководитель Ассоциации операторов платежных систем Кыргызстана Руслан Алишев.

«Эта подборка книг сформировалась за долгие годы работы руководителем у меня и моих партнеров. Это базовая библиотека для всех, кто хочет стать управленцем или уже таковым является: менеджеры, тимлидеры, арт-директора, руководители отделов и даже генеральные директора», — отметил он.

Лично я пару раз в год перечитываю что-то из этого списка, надеюсь, и вам он пригодится. Руслан Алишев

1 Сунь Цзы «Искусство войны»

— Война любит победу и не любит продолжительности.

Для меня это настольная книга уже на протяжении пяти лет. В ней огромное количество аналогий с бизнесом, которые работают и по сей день. Случайные цитаты из этой книги я перечитываю чуть ли не каждый месяц.

Ознакомиться с текстом военной стратегии можно здесь.

2 Давид Хейнемейер Ханссон, Джейсон Фрид и Мэттью Линдерман «Getting Real»

— Вам не нужна куча денег, огромная команда или длительный цикл разработки для создания классного программного обеспечения. Все это для медленных, неясных и неизменных приложений. У Getting Real другой подход.

Книга о том, что все надо делать просто и быстро. Прямо, как в цитате выше из Сунь Цзы — очередное доказательство универсальности книги.

Ода бритве Оккама, написанная языком айтишников. Полезно всем, кто делает продукты в IT — от сайтов до банковских систем.

Прочитать книгу можно здесь.

3 Дэвид Аллен «Getting Things Done» («Как привести дела в порядок»)

— Искусство расслаблять сознание и способность освобождать его от всех забот и переживаний, вероятно, является одним из величайших секретов великих людей.

Да, именно эта книга от Дэвида Аллена, про бумажки и папочки, должна стать настольной. Там все разложено по полочкам с минимальным количеством лишней информации.

На русском книгу можно прочитать здесь.

4 Джим Лоэр и Тони Шварц «Жизнь на полной мощности»

— Мы летим по жизни, не делая пауз на размышления о том, кем на самом деле хотим стать. Мы на связи, но мы отключены.

Эта книга попала мне в руки года 3–4 назад, и она мне настолько понравилась, что я ее сразу же начал давать своим коллегам и друзьям почитать. С какого-то момента я даже упустил, в чьих руках она осела. Надеюсь, он продолжил мою славную традицию и тоже передал ее другому человеку после прочтения.

Главная мысль книги в том, что для успеха в бизнесе надо меньше тратить времени на бизнес. Парадокс, но у меня техника сработала. Выражаясь языком геймеров, надо копить ману. Как ее копить — детально описано в книге. Руслан Алишев

Прочитать книгу онлайн можно здесь.

5 Бо Бирлингем «Small Giants»

«The company’s highest purpose is «to make worthy contributions to the common good».

— Прекрасная книга о том, что стремление бизнесменов наращивать обороты и штат сотрудников далеко не всегда приводит к успеху. Автор изучил несколько компаний, которые имеют высокий уровень рентабельности и при этом остаются маленькими, а сотрудники там — счастливыми. Я и сам люблю работать в небольших компаниях, поэтому мне эта книга очень близка.

В русском варианте книга называется «Великие, а не большие». И прочитать ее можно здесь.