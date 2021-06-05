Забастовка маршруток продолжается. Горожане вынуждены решать проблему сами

Сегодня водители маршрутных такси в Бишкеке продолжают забастовку. Саботаж длится четвертый день.

В мэрии столицы 24.kg сообщили, что перевозчики по-прежнему требуют повышения тарифа на проезд.

Напомним, решить вопрос с повышением оплаты за проезд в маршрутках может решить только Бишкекский городской кенеш. Это планируется сделать в сентябре. Однако водители маршруток не хотят ждать.

«Думают, что мэрия тормозит этот вопрос. Но повысить тарифы может только Бишкекский городской кенеш. Мы свою часть практически завершили. Из Минэкономики пришел положительный ответ на анализ регулятивного воздействия проекта. Сейчас мы готовим проект постановления для внесения его в БГК», — ранее сообщили в пресс-службе.