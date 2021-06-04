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Общество
Сюжет: Приграничные конфликты

Ситуация на границе. В Чон-Алае эвакуированы жители пяти сел

В Чон-Алайском районе Ошской области эвакуированы жители пяти сел. Об этом 24.kg сообщил руководитель аппарата районной администрации президента Файзидин Низамов.

По его словам, около 8 тысяч жителей Жекендинского айыльного округа покинули свои дома.

«Часть жителей уже прибыла в село Дараут-Курган. Они все разместились в домах местных жителей. Для размещения эвакуированных подготовлены уже спортзалы и соцобъекты, но пока там никого нет», — сказал Файзидин Низамов.

Он отметил, что в Чон-Алайском районе пока ситуация стабильная. «Мы эвакуируем жителей в целях безопасности на случай обострения конфликта», — заявил чиновник.

Напомним, таджикская сторона сегодня в 3.00 начала устанавливать контейнер на участке границы в местности Унжу-Булак Чон-Алайского района, зайдя вглубь территории Кыргызстана до 1 тысячи метров. К 6.00 таджикистанцы отошли от установленного контейнера на 600 метров.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/196516/
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