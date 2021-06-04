Новая серия проекта «Урюк и клюква» посвящена кыргызской диаспоре в Москве

Вышла новая серия YouTube-шоу «Урюк и клюква» — проекта о жизни мигрантов в России.

Она посвящена жизни кыргызской диаспоры в Москве.

«Каждый девятый кыргыз живет в России. И большинство из них — в Москве. Вы не найдете здесь ни одного района, где не было бы чего-нибудь кыргызского: от поликлиник до дискотек и стендапа. Но самое удивительное — то, как функционирует эта диаспора. Мы и представить не могли, что кыргызы настолько держатся вместе! А теперь подружились и рассказываем вам про то, как все в этом сообществе обстоит», — говорится в описании серии.