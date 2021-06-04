Чистый Иссык-Куль. Снизить количество мусора в области хотят экоактивисты

Предварительный анализ свалок Иссык-Куля показал, что на них содержится много отходов, которые можно переработать. ОФ «Институт экологических решений» подготовил проект «Таза Иссык-Куль», нацеленный на сокращение количества мусора в области. Об этом на ZOOM-презентации проекта сообщил консультант фонда Максим Каганер.

«Мы провели предварительное исследование и увидели, что со свалок вполне возможно извлечение пластика и стекла, которые можно перерабатывать», — отметил он.

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По словам Максима Каганера, фонд хочет в рамках проекта построить устойчивую модель системы сбора, транспортировки и переработки твердых бытовых отходов.

«Так как перерабатывающие заводы находятся в основном в Бишкеке, то при небольших объемах мусора в отдельных населенных пунктах его переработка превращается в хобби. Поэтому наша задача — сделать так, чтобы одна машина могла собирать мусор в разных точках и отвозить на переработку. Мы планируем поставить от Чок-Талаа до Бостери специальные емкости для сбора пластиковых бутылок, на пляжах — и для стеклянных. Анализ показал, что бумага и картон в селах почти не выбрасываются. Поэтому сбор возможен только в учреждениях, магазинах», — сказал он.

В то же время Максим Каганер заявил, что сбор, сортировка, подготовка и транспортировка на переработку — это бизнес с низкой маржой. «Если так оставить, то через какое-то время люди перестанут этим заниматься, даже с учетом того, что мы можем снизить расходы на транспортировку. Но если в Балыкчи поставить первичную переработку вторсырья (пластика), то она даст маржу в 20 процентов. Предварительно надо провести анализ, сколько реально образуется мусора. И уже потом решать, какого вида переработку делать: дробление или литье гранул», — добавил он.

Сейчас фонд занят фандрайзингом. Его цель — собрать 50 тысяч евро. Еще столько же он надеется получить от ЕБРР в рамках «Общественной инициативы».