08:49
USD 84.67
EUR 102.56
RUB 1.16
Общество

$1 миллион за информацию об Орхане Инанды — инициатива выпускников «Сапата»

$1 миллион за любую информацию о местонахождении Орхана Инанды обещают выпускники международного образовательного учреждения «Сапат». Это не фейк, сообщили они 24.kg.

В свою очередь члены семьи Инанды также заявили 24.kg, что им об этом ничего неизвестно. Родственники пропавшего опровергли юриста Таалайгуль Токтакунову, которая заявила, что является представителем семьи. Ее никто не уполномочивал делать заявления от имени семьи Инанды.

«Договор о представительстве интересов нашей семьи мы не заключали и никакой информации через нее в СМИ не передавали. Что планируют выпускники «Сапата», мы не в курсе», — сказали близкие Орхана Инанды.

Напомним, Орхан Инанды пропал 31 мая 2021 года. Четвертые сутки о нем ничего неизвестно. У правоохранительных органов нет даже версий его исчезновения.

Жена президента международного образовательного университета «Сапат» Рейхан Инанды обратилась к президенту Садыру Жапарову с просьбой помочь в поисках мужа.

В Октябрьском РУВД Бишкека создана следственно-оперативная группа. Глава государства также поручил ГКНБ и МВД усилить следственно-оперативные мероприятия по поиску гражданина Кыргызстана.

По факту исчезновения бывшего руководителя школы «Сапат» Орхана Инанды возбуждено уголовное дело по статье «Похищение человека».

Его сторонники выходят на акции протеста с 1 июня. Митинги, по их словам, будут проходить до тех пор, пока Орхана Инанды не найдут. Участники бессрочной акции считают, что президента международного образовательного учреждения «Сапат» похитили и к похищению причастны спецслужбы Турции.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/196487/
просмотров: 2117
Версия для печати
Материалы по теме
Очередная кража невесты в Бишкеке. Похитителя и его подельников задержали
$1 миллион за информацию о местонахождении Орхана Инанды — фейк
Гостиницы, строящиеся здания. Где еще ищут пропавшего Орхана Инанды
За информацию о местонахождении Орхана Инанды готовы заплатить $1 миллион
Исчезновение Орхана Инанды. В Бишкеке четвертый день продолжаются митинги
Исчезновение Орхана Инанды. Поисками озаботился Совет безопасности Кыргызстана
Исчезновение Орхана Инанды. Задержан мошенник, обещавший найти пропавшего
Исчезновение Орхана Инанды. Митингующих поддержали депутаты парламента
Исчезновение Орхана Инанды. Митинги продолжатся, пока его не найдут
Исчезновение Орхана Инанды. Митингующие прошли маршем по центру Бишкека
Популярные новости
Забастовка. В&nbsp;Бишкеке часть маршруточников сегодня не&nbsp;вышла на&nbsp;линии Забастовка. В Бишкеке часть маршруточников сегодня не вышла на линии
Забастовка маршруток. Как решить ситуацию? Опрос Забастовка маршруток. Как решить ситуацию? Опрос
Таджикские журналисты выдали фотографии разрушенных кыргызских сел за&nbsp;Хистеварз Таджикские журналисты выдали фотографии разрушенных кыргызских сел за Хистеварз
Водители маршрутных такси в&nbsp;Бишкеке продолжают забастовку Водители маршрутных такси в Бишкеке продолжают забастовку
Бизнес
ОАО &laquo;РСК Банк&raquo; запустило два автобуса для транспортировки столичных жителей ОАО «РСК Банк» запустило два автобуса для транспортировки столичных жителей
Кто выиграл Hyundai Sonata? Итоги лотереи &laquo;Весенний драйв&raquo; Кто выиграл Hyundai Sonata? Итоги лотереи «Весенний драйв»
Сборную по&nbsp;футболу торжественно проводил в&nbsp;Японию кортеж Bi&nbsp;Taxi Сборную по футболу торжественно проводил в Японию кортеж Bi Taxi
Дарим 20&nbsp;iPhone 12&nbsp;Pro в&nbsp;честь 20-летия KICB! Дарим 20 iPhone 12 Pro в честь 20-летия KICB!
5 июня, суббота
08:47
В школьных библиотеках Кыргызстана проведут инвентаризацию книжного фонда В школьных библиотеках Кыргызстана проведут инвентариза...
08:21
Забастовка маршруток продолжается. Горожане вынуждены решать проблему сами
00:15
Сегодня в Бишкеке. Погода, мероприятия, даты
4 июня, пятница
23:53
Кардинально изменить WhatsApp пообещал Марк Цукерберг
23:29
Мгновения жизни. Красота Кыргызстана глазами читателей 24.kg
23:05
Казахстан отказался закупать вакцину AstraZeneca
22:41
В Токмаке начали строительство фабрик. Рабочими местами обеспечат 300 человек
22:21
ЧП с вертолетом. В Минздраве рассказали о состоянии пострадавших