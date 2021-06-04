Мэрия Бишкека подписала договор о поставке автобусов на газе

Мэрия Бишкека подписала двусторонний договор о поставке автобусов японской марки ISUZU с ОсОО «Эко Пассажирские перевозки». Об этом сообщили в пресс-службе муниципалитета.

По ее данным, меморандум о сотрудничестве, согласно которому компания обязуется в течение года поставить на маршруты не менее 350 экологичных автобусов, стороны подписали еще 11 мая.

«По условиям договора первая партия должна быть поставлена на маршрутные линии города до 1 июля», — отметили в мэрии.

Ранее вице-мэр столицы Русланбек Акылбеков заявил, что муниципалитет не приобретает эти автобусы, а предоставляет маршруты в аутсорсинг. «То есть мэрия затраты не несет, мы обязуемся предоставить им надлежащие условия, при этом льготы в этих автобусах будут, как и в муниципальных», — добавил он.