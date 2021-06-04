Забастовка маршруток. Дружинники и милиция обеспечивают безопасность водителей

Добровольные дружины и милиция обеспечивают безопасность пассажиров и водителей маршрутных такси, вышедших на линии, а также волонтеров, которые помогают развозить горожан. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии Бишкека.
По ее данным, на столичных улицах усилено патрулирование сотрудниками правоохранительных органов. Такие меры будут действовать до разрешения ситуации с микроавтобусами.
2 июня утром около 70 процентов маршруток не вышли на линии. Водители требуют повышения тарифа на проезд.
Ранее муниципалитет предложил три варианта повышения тарифов, но наиболее приемлемым он считает установление стоимости проезда в муниципальном общественном транспорте — 11 сомов, в автобусах всех классов частных фирм-перевозчиков (маршрутки) — 15 сомов. 1 июня из Минэкономики пришел положительный ответ на анализ регулятивного воздействия проекта. Мэрия внесла проект постановления в БГК. И. о. мэра Бактыбек Кудайбергенов встретился с руководителями ассоциаций и фирм-перевозчиков микроавтобусных маршрутов, где сообщил, что вопрос тарифов на проезд в маршрутках Бишкека будет решен в сентябре. Бишкекский городской кенеш вывесил проект постановления на общественное обсуждение.
В январе столичные перевозчики уже устраивали забастовку. Тогда они потребовали повысить оплату проезда сначала до 15 сомов, а потом — до 19-20 сомов. Тариф для муниципальных автобусов и троллейбусов они предлагали повысить до 10 сомов.
3 июня забастовку маршруточников решили обсудить в Жогорку Кенеше. Депутаты вызвали и. о. мэра Бактыбека Кудайбергенова. Однако чиновник не смог ничего объяснить нардепам. Более того, он признался, что не знает, как решить создавшуюся проблему.