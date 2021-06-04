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Общество
Сюжет: Проблемные маршрутки

Забастовка маршруток. Дружинники и милиция обеспечивают безопасность водителей

Добровольные дружины и милиция обеспечивают безопасность пассажиров и водителей маршрутных такси, вышедших на линии, а также волонтеров, которые помогают развозить горожан. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии Бишкека.

По ее данным, на столичных улицах усилено патрулирование сотрудниками правоохранительных органов. Такие меры будут действовать до разрешения ситуации с микроавтобусами.

2 июня утром около 70 процентов маршруток не вышли на линии. Водители требуют повышения тарифа на проезд.

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Ранее муниципалитет предложил три варианта повышения тарифов, но наиболее приемлемым он считает установление стоимости проезда в муниципальном общественном транспорте — 11 сомов, в автобусах всех классов частных фирм-перевозчиков (маршрутки) — 15 сомов. 1 июня из Минэкономики пришел положительный ответ на анализ регулятивного воздействия проекта. Мэрия внесла проект постановления в БГК. И. о. мэра Бактыбек Кудайбергенов встретился с руководителями ассоциаций и фирм-перевозчиков микроавтобусных маршрутов, где сообщил, что вопрос тарифов на проезд в маршрутках Бишкека будет решен в сентябре. Бишкекский городской кенеш вывесил проект постановления на общественное обсуждение.

В январе столичные перевозчики уже устраивали забастовку. Тогда они потребовали повысить оплату проезда сначала до 15 сомов, а потом — до 19-20 сомов. Тариф для муниципальных автобусов и троллейбусов они предлагали повысить до 10 сомов.

3 июня забастовку маршруточников решили обсудить в Жогорку Кенеше. Депутаты вызвали и. о. мэра Бактыбека Кудайбергенова. Однако чиновник не смог ничего объяснить нардепам. Более того, он признался, что не знает, как решить создавшуюся проблему.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/196458/
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