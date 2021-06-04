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Общество

Завтра в некоторых районах Бишкека не будет холодной воды

Завтра, 5 июня, в некоторых районах столицы временно не будет воды. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии Бишкека.

По ее данным, холодной воды не будет с 8.00 до 22.00 в районах, ограниченных:

  • улицами Ауэзова — Шабдана Баатыра (проспект Чуй) — линией железной дороги — до конца жилого массива «Учкун»;
  • улицами Исакеева — Шабдана Баатыра — Ауэзова — Чокана Валиханова;
  • улицами 7 Апреля — Менделеева — линией железной дороги;
  • улица Толстого от улицы Ауэзова до реки Аламедин.

Бишкекводоканал приносит извинения за причиненные неудобства и просит горожан запастись питьевой водой.

По любым вопросам относительно водоснабжения можно звонить в единый информационный центр Бишкекводоканала по номеру 1533. Также круглосуточно работает кол-центр столичного муниципалитета 1840 и 1850, а фото- и видеофакты с проблемами по-прежнему можно присылать на WhatsApp 0554182185.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/196447/
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