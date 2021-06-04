Почему задерживаются поставки «Спутника V», рассказал глава Минздрава

Министр здравоохранения и социального развития Алымкадыр Бейшеналиев полагает, что очередная партия российской вакцины от коронавируса «Спутник V» поступит в Кыргызстан до 15 июня. Об этом он сообщил 24.kg.

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По словам чиновника, задержка возникла «из-за отсутствия денег».

«Деньги есть, но они проходят через парламент. Если они добро дают, мы берем, не дают — не берем. Я целую неделю в парламенте провел. Потому что интересы людей превыше моей гордости. Вчера выделение денег на вакцину одобрили, сегодня мои заместители отправляют деньги в Москву. Как только российская сторона получит оплату, в течение недели они отпускают препарат. Мы так договорились. Я думаю, что до 15 июня уже получим вакцину», — сказал Алымкадыр Бейшеналиев.

Ранее в Минздраве заявляли, что 80 тысяч доз первого и второго компонентов (по 40 тысяч каждый) поступят в КР до конца мая.

По данным Алымкадыра Бейшеналиева, необходимо вакцинировать 70 процентов взрослого населения. На данный момент вакцину получили всего 0,2 процента населения. Первый компонент в Бишкеке уже закончился, на исходе он и в регионах республики.