5 июня: где в регионах отключат свет

В регионах возможны перебои с энергоснабжением. Об этом сообщили в ОАО «Ошэлектро».

1 Ошская область Ошская область 8.00-17.00 — села Нариман, Зарипдар, город Кара-Суу (улицы Токтогула, Наримана, Савай, Энгельса), сельские управы Кок-Жар, Найман, Кулатов, Жазы, Жылалды, Гульча, Булолу, Будалык, Жошолу, Сары-Таш, Уч-Добо, Алай, Каблан-Кол, Алай, Корул, Коңур-Дөбө, Ленин, Сары-Могол, Талды-Суу, Чон-Алай, Кашка-Суу, Жекенди. 2 Баткенская область Баткенская область 8.00-17.00 — Кызыл-Кия (улицы Комсомольская, Советская, Новая, Хрипченко, Маяковского, Чехова, Султанова, Джал, Масалиева, Нооруз, Жусубалиева, Ленина, Токтогула, Гагарина, Асаналиева, Молодежная, 20 лет независимости, Биримдик, Хасанова, Рузибай, Кувасай, участок «Кунгей», 1-й микрорайон).