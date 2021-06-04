COVID-19. Глава Минздрава намерен запустить производство вакцины в КР

Министр здравоохранения и социального развития Алымкадыр Бейшеналиев работает над вопросом запуска производства в Кыргызстане вакцины от коронавируса. Об этом он сообщил 24.kg.

По его словам, он давно хотел это сделать. «В октябре 2020 года встречался с министром здравоохранения РФ, но меня никто не поддержал. Если бы депутаты поддержали, то сейчас бы без проблем «разливали» вакцину. Сейчас одна доза «Спутника V» нам обходится в $10, если бы сами делали розлив, то всего бы стоило $2-3», — сказал Алымкадыр Бейшеналиев.

Он отметил, что от идеи не отказался. «Я добьюсь этого, если депутаты меня не уволят», — подчеркнул он.

Ранее сообщалось, что вакцина «Спутник V» будет производиться в Узбекистане. Вопрос запуска производства в Кыргызстане, по словам президента РФ Владимира Путина, еще обсуждается.