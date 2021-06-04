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Общество
Сюжет: COVID-19

COVID-19. Кыргызстан просит Казахстан помочь с вакциной

Кыргызстан просит соседний Казахстан помочь с вакциной от коронавируса. Об этом 24.kg сообщил министр здравоохранения и социального развития Алымкадыр Бейшеналиев.

По его словам, он разговаривал со своим казахским коллегой и послом РК.

«Казахстан готов оказать гуманитарную помощь. Там выпускают вакцину совместно с Россией. Думали попросить 500 тысяч доз, надеемся, хотя бы 100 тысяч доз дадут», — сказал Алымкадыр Бейшеналиев.

Он заметил, что с транспортировкой препарата из РК трудностей возникнуть не должно. «Не нужно искать самолет для транспортировки препарата. Достаточно иметь рефрижераторы», — добавил чиновник.

Отметим, что, по данным на 4 июня, в Кыргызстане зарегистрировано всего 86 тысяч 72 вакцинированных, в том числе второй дозой — 40,2 тысячи. Первый компонент в Бишкеке уже закончился, на исходе он и в регионах республики.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/196437/
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