Отключение света в селе Кок-Жар. В «Северэлектро» рассказали причину

В селе Кок-Жар Аламединского района были перерывы в электроснабжении в связи с проведением планового ремонта электрооборудования, а также аварийно-восстановительными работами. Об этом сообщили в ОАО «Северэлектро».



По его информации, в целях подготовки электросетей к предстоящему прохождению осенне-зимнего периода ОАО «Северэлектро» проводит ремонтные работы по Чуйской, Таласской областям и городу Бишкеку.

«По поводу распространения информации о том, что зимой электроэнергия будет подаваться на три часа в сутки, это не соответствует действительности. В целях рационального использования водно-энергетических ресурсов, а также соблюдения лимитов потребления электроэнергии распредкомпания проводит информационно-разъяснительную кампанию по разумному энергопотреблению и энергосбережению», — сообщили в ведомстве.

Отметим, ранее жители села Кок-Жар жаловались на частые отключения электричества.