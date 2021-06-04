В Бишкеке курсируют микроавтобусы по двум муниципальным маршрутам

Горожан обслуживает и два муниципальных маршрута микроавтобусов. Об этом сообщила пресс-служба мэрии Бишкека.

По ее данным, 10 бусов курсируют по маршруту № 227 и 11 — по маршруту № 131. Их сопровождают сотрудники столичной милиции.

Бишкекское пассажирское автотранспортное предприятие и троллейбусное управление работают в усиленном режиме. На линии сегодня вышли 118 автобусов и 135 троллейбусов.

Кроме того, в столице продолжают курсировать бесплатные автобусы. По маршруту № 100 курсируют автобусы, предоставленные министерствами внутренних дел и обороны. 18-местный бус от футбольного клуба «Алга» и транспорт от «Оптима Банка» развозят пассажиров по маршруту № 214. По маршруту № 240 временно курсируют два автобуса от Западного автовокзала и два автобуса рынка «Мадина». По маршруту № 211 ездит автобус, предоставленный нашим горожанином. По улице Ахунбаева, проспектам Чуй и Манаса, улице Байтика Баатыра горожан развозят четыре автобуса от активистов столицы.

2 июня утром около 70 процентов маршруток не вышли на линии. Водители требуют повышения тарифа на проезд.

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Ранее муниципалитет предложил три варианта повышения тарифов, но наиболее приемлемым он считает установление стоимости проезда в муниципальном общественном транспорте — 11 сомов, в автобусах всех классов частных фирм-перевозчиков (маршрутки) — 15 сомов. 1 июня из Минэкономики пришел положительный ответ на анализ регулятивного воздействия проекта. Мэрия внесла проект постановления в БГК. И. о. мэра Бактыбек Кудайбергенов встретился с руководителями ассоциаций и фирм-перевозчиков микроавтобусных маршрутов, где сообщил, что вопрос тарифов на проезд в маршрутках Бишкека будет решен в сентябре. Бишкекский городской кенеш вывесил проект постановления на общественное обсуждение.

В январе столичные перевозчики уже устраивали забастовку. Тогда они потребовали повысить оплату проезда сначала до 15 сомов, а потом — до 19-20 сомов. Тариф для муниципальных автобусов и троллейбусов они предлагали повысить до 10 сомов.

3 июня забастовку маршруточников решили обсудить в Жогорку Кенеше. Депутаты вызвали и. о. мэра Бактыбека Кудайбергенова. Однако чиновник не смог ничего объяснить нардепам. Более того, он признался, что не знает, как решить создавшуюся проблему.