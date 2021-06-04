AstraZeneca в Кыргызстан должна поступить из Индии, но завод не справляется

Задержка с поставками в Кыргызстан 420 тысяч доз AstraZeneca в рамках механизма COVAX связана с катастрофой в Индии. Об этом 24.kg сообщил министр здравоохранения и социального развития Алымкадыр Бейшеналиев.

По его словам, всего 125 стран ожидают бесплатно вакцину по COVAX. «Заводы расположены в Бразилии, Аргентине, Индии. Наша страна должна получить вакцину с завода в Индии. Мы спрашивали, там говорят, как только легче станет, отправят. Мы первые в очереди стоим, в неделю несколько раз звоним, не успевают они. К концу июня, наверное, поступит. Ищем и другие пути», — сказал Алымкадыр Бейшеналиев.

Вакцина AstraZeneca должна была прийти в КР еще в мае. Расходные материалы уже поступили. Всего по COVAX наша страна ожидает 2,6 миллиона доз вакцины от коронавируса.

Число зараженных COVID-19 в Индии растет с середины февраля из-за распространения новой разновидности коронавируса. По количеству летальных исходов страна вышла на третье место в мире.