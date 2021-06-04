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Общество
Сюжет: COVID-19

В России заявили о заказчиках информационной кампании против «Спутника V»

Руководитель Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев в интервью РБК заявил, что заказчиками информационной кампании против «Спутника V» выступают представители так называемой «большой фармы» и антироссийские политические круги.

По его словам, эта кампания началась еще до регистрации российского препарата с «абсурдных» заявлений о краже технологии его производства.

«С самого начала была целенаправленная кампания по подрыву доверия к великому достижению наших ученых, к эффективности вакцины», — отметил Кирилл Дмитриев.

Руководитель РФПИ подчеркнул, что атаки на «Спутник V» в первую очередь происходят в англосаксонской прессе.

Минздрав России в августе 2020 года зарегистрировал первую в мире вакцину для профилактики COVID-19, разработанную НИЦЭМ имени Гамалеи. Она получила название «Спутник V». Но до сих пор препарат не получил одобрения ВОЗ на использование в экстренном порядке.

Накануне директор Европейского регионального бюро ВОЗ Ханс Клюг в интервью ТАСС заявил, что команда Всемирной организации здравоохранения сейчас находится в России для изучения данных о российской вакцине «Спутник V» в рамках ее сертификации, по итогам визита будет подготовлен отчет.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/196428/
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