Больницы в регионах планируют закупить медицинские изделия по завышенным ценам

Альянс по продвижению гражданских инициатив проанализировал объявления на госзакупки в системе здравоохранения в регионах Кыргызстана за май 2021 года и выявил, что плановые цены медикаментов и медицинских изделий выше рыночных. Об этом 24.kg сообщили в организации.

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По ее данным, по ряду позиций цены на отдельные медикаменты по Ошской, Джалал-Абадской и Баткенской областям выше по меньшей мере в два раза.

Отмечается, что Ошская городская клиническая больница планирует закупить 200 упаковок дексаметазона по 65 сомов за штуку, тогда как оптовая цена на этот препарат в сети аптек «Эрай» варьируется в пределах 35,5-43,5 сома.

Медучреждение также намерено закупить в общей сложности 136 тысяч стерильных перчаток по 25 сомов за пару. Хотя их рыночная стоимость составляет 5,5 сома, оптовая — шесть сомов за пару.

Медицинские перчатки по такой же цене планирует закупить Баткенский областной ЦСМ. Общая цена за 45 тысяч пар составляет 1 миллион 125 тысяч сомов.

Те же перчатки Ошская межобластная объединенная клиническая больница планирует закупать уже по 29,9 сома за пару.



Центр общеврачебной практики города Кок-Жангак хочет закупить 3 тысячи одноразовых медицинских чепчиков по цене, почти в два раза превышающую рыночную, за пять сомов, хотя на рынке их можно купить за три сома. Медучреждение планирует также купить 3 тысячи литров антисептика для рук за 150 сомов за литр. Однако рыночная цена одного литра составляет 110 сомов.