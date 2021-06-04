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Общество

На улице Айни частично перекрыто движение из-за ремонта теплосети

Из-за ремонта теплосети частично перекрывается движение на отрезке улицы Айни. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии Бишкека.

По ее данным, коммунальное предприятие «Бишкектеплоэнерго» готовит теплосети к предстоящему отопительному периоду. На улице Айни от улицы Муромской до территории Художественной академии начат ремонт тепловой сети — выполняются работы по замене прямых и обратных трубопроводов отопления и горячего водоснабжения диаметрами от 50 до 200 миллиметров.

Бишкектеплоэнерго охватывает 624 жилых дома, 12 объектов здравоохранения, 40 общеобразовательных школ, 14 детских садов, 8 вузов, 26 других бюджетных учреждений и 193 прочих потребителя.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/196400/
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