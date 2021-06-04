Более 11 тысяч звонков поступило за месяц на телефон доверия для детей

На телефон доверия для детей 111 за май поступило 11 тысяч 69 телефонных обращений. Об этом сообщили в пресс-центре Министерства здравоохранения и социального развития.

По его данным, 10 тысяч 834 звонка были ошибочными или ложными, с вопросами о подключении интернета и загрузки единиц сотовыми операторами, о скорой помощи, милиции, пожарной службе и другие.

С просьбой проконсультировать или оказать помощь обратились 235 абонентов, из них детей — 78.

«По 168 обращениям даны консультации и рекомендации, 30 абонентам оказана психологическая консультация по телефону, 37 обращений в зависимости от его характера перенаправлены соответствующим территориальным подразделениям государственных органов, в чьи компетенции они входят», — отметили в ведомстве.

Больше всего обращений связаны с вопросами оказания социальной помощи (48), об оказании финансовой, юридической и другой помощи (26). О жестоком обращении и насилии в отношении детей поступил 31 звонок, о воспитании, поведении, взаимоотношении детей и родителей — 27, о семейном насилии над женщинами — 15, о семейных отношениях и конфликтах — 12.