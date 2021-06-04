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Общество
Сюжет: COVID-19

COVID-19 в мире. Заразились более 172 миллионов, умерли более 3,6 миллиона

За двое суток число людей в мире, которые заразились коронавирусом, выросло на 969 тысяч 996 человек. Об этом свидетельствуют данные онлайн-карты, разработанной учеными.

Всего в мире коронавирусом заразились 172 миллиона 21 тысяча 452 человека. Больше всего зараженных в США (33 миллиона 326 тысяч 54), Индии (28 миллионов 441 тысяча 986), Бразилии (16 миллионов 803 тысячи 472), Франции (5 миллионов 755 тысяч 679), Турции (5 миллионов 270 тысяч 299), России (5 миллионов 40 тысяч 390), Великобритании (4 миллиона 515 тысяч 778), Италии (4 миллиона 225 тысяч 163), Аргентине (3 миллиона 884 тысячи 447), Германии (3 миллиона 701 тысяча 692), Испании (3 миллиона 693 тысячи 12), Колумбии (3 миллиона 488 тысяч 46) и Иране (2 миллиона 945 тысяч 100).

Количество смертей от коронавируса достигло 3 миллионов 698 тысяч 538. За двое суток показатель вырос на 26 тысяч 642 человека. В том числе в США всего скончались 596 тысяч 401 человек, Бразилии — 469 тысяч 388, Индии — 337 тысяч 989, Мексике — 228 тысяч 362, Великобритании — 128 тысяч 75, Италии — 126 тысяч 342 и России — 120 тысяч 604.

В Кыргызстане зарегистрировали 106 тысяч 223 случая заражения коронавирусом, Казахстане — 447 тысячи 275, Узбекистане — 100 тысяч 997, Таджикистане — 13 тысяч 308.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/196381/
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