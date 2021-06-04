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Общество

Фильм «Акыркы көч» в конкурсной программе фестиваля в Гонконге

Фильм «Акыркы көч» («Дорога в Эдем») режиссеров Бакыта Мукула и Дастана Жапар уулу вошел в пятерку номинантов в конкурсной программе фестиваля Asia Film Art International Film Festival, который пройдет в Гонконге с 24 по 27 июня. Об этом 24.kg сообщили в НК «Кыргызфильм» имени Толомуша Океева.

По их данным, вместе с кыргызстанским фильмом в конкурсе участвуют ленты из Японии, Вьетнама, Китая и Индии.

Asia Film Art — это международный кинофестиваль, на котором представляют новаторских режиссеров и художников со всего мира.

www.hkfaa.net
Фото www.hkfaa.net

Главный герой ленты Кубат Алиев, выдающийся писатель на пенсии, вдовец, живет один в своей хрущевской квартире. Однажды он узнает, что его друг, писатель Сапар, тяжело болен. Кубат продает свою квартиру, чтобы оплатить его лечение. Но вскоре его младшего брата избивают коллекторы за долги. Кубат оказывается перед сложным выбором — помочь брату или другу.

В картине снялись Марат Алышпаев, Шайыргул Касымалиева, Бусурман Одуракаев, Анара Ажыканова, Калипа Усенова и Омурзак Токтомуратов. Сопродюсером выступила Эльнура Осмоналиева.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/196380/
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