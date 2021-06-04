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Общество
Сюжет: COVID-19

В КР коронавирусом болеют 3 тысячи 566 человек, 563 — в тяжелом состоянии

В Кыргызстане на сегодня лечение от коронавируса получают 3 тысячи 566 человек. Об этом сообщили в Министерстве здравоохранения и социального развития.

Амбулаторно (в домашних условиях) лечатся 1 тысяча 678 пациентов, в больницах — 1 тысяча 888. В том числе 105 человек — в крайне тяжелом состоянии, 458 — в тяжелом. Состояние основной массы больных — 1 тысячи 83 человек (или 65,8 процента) — оценивают как средней тяжести, 32 человека находятся в удовлетворительном состоянии.

За сутки от COVID-19 и внебольничной пневмонии выздоровели еще 320 человек. В Бишкеке выписан 161 человек, Оше — 16, Чуйской области — 87, Таласской — 2, Нарынской — 14, Иссык-Кульской — 28, Джалал-Абадской — 9, Баткенской — 3.

С начала марта 2020 года выздоровели 99 тысяч 794 человека.

Минздрав объединил статистику после того, как ВОЗ присвоила в международной классификации болезней коронавирусу, подтвержденному лабораторно, код U07.1, а внебольничной пневмонии — U07.2, теперь она считается проявлением вируса.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/196358/
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