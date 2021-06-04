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Общество
Сюжет: Радиочастотный скандал

Продажа радиочастот. Артура Халдарова оштрафовали на 280 тысяч сомов

Учредителя ОсОО «Ала-ТВ» Артура Халдарова признали виновным по уголовному делу о продаже радиочастот и приговорили к штрафу в 280 тысяч сомов. Об этом 24.kg сообщили в правоохранительных органах.

«Учредителя ОсОО «Ала-ТВ» признали виновным по статье «Коррупция» УК КР. Такое решение принял Первомайский районный суд Бишкека. Артур Халдаров подписал соглашение о сотрудничестве со следствием», — сообщили редакции.

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Радиочастотный скандал

Ранее Артура Халдарова приговорили к штрафу в размере 220 тысяч сомов за незаконное пересечение границы.

Напомним, межведомственная следственная группа Военной прокуратуры и ГКНБ расследовала уголовное дело по факту коррупции в Госагентстве связи. В рамках дела признаны виновными и приговорены к штрафу экс-глава ведомства Наталья Черногубова, замглавы Госагентства информационных технологий и связи Максат Джылышбаев, а также экс-завотделом обороны правительства Азамат Араев. Они должны выплатить по 260 тысяч сомов.

По версии следствия, руководство госагентства в сговоре с сотовым оператором и сотрудниками ГКИТиС незаконно переоформило лицензию оператора. Это нанесло ущерб интересам государства.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/196348/
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