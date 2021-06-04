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Общество

Сбор денег. Завоевавшему путевку на Паралимпиаду-2021 спортсмену нужна помощь

Завоевавшему путевку на Паралимпиаду-2021 Арстанбеку Базаркулову нужна помощь. С призывом помочь спортсмену обратилась футболистка Айдана Оторбаева.

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«С этого дня и примерно до 10 июня я буду сама вести сбор средств для Арстанбека Базаркулова и вручу лично ему в руки. Арстанбек является спортсменом, завоевавшим первую лицензию по паралегкой атлетике (толкание ядра) на XVI Паралимпийские игры, которые пройдут с 24 августа по 5 сентября 2021 года в городе Токио (Япония). У него тяжелое финансовое положение», — написала она.

У Арстанбека Базаркулова двое маленьких детей и жена, у которой первая степень инвалидности.

«У него нет своего собственного жилья, сейчас добрые люди работают над тем, чтобы построить ему дом в одном из жилмассивов города. Прошу всех неравнодушных помочь в сборе», — обратилась к гражданам Айдана Оторбаева.

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Ссылка: https://24.kg/obschestvo/196332/
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