Афиша Бишкека на выходные: выставки, мастер-классы и поэтические вечера

Театры

5 июня. Сказка для взрослых «Лучший всадник короля»

В некотором королевстве только что победоносно закончена война. Главную атаку в решающем сражении возглавил некий отважный смельчак по имени Сильвестр, в одиночку поскакав на врага и воодушевив солдат. И на торжественной церемонии по случаю великой победы он должен предстать перед королем, государственной элитой, послами и журналистами.

Государственный национальный русский театр драмы имени Чингиза Айтматова, 18.00.

6 июня. Комедия «День космонавтики, или Любовь, похожая на сон»

Накануне 12 апреля для репетиции празднования Дня космонавтики в сельском клубе собираются три закадычные подруги, чтобы подготовить праздничное выступление, а в результате рассказывают о себе и своей жизни, смеются и плачут, сплетничают и пускаются в воспоминания.

Государственный национальный русский театр драмы имени Чингиза Айтматова, 18.00.

6 июня. Опера «Трубадур»

Сюжет оперы основан на реальных фактах, имевших место в Испании в XV веке. Поскольку музыка оперы необычайно выразительна, всегда бывает совершенно ясно, счастлив персонаж или грустен, любит он или ненавидит. И накал страстей в «Трубадуре» ни на минуту не ослабевает.

Кыргызский национальный академический театр оперы и балета имени Абдыласа Малдыбаева, 17.00.





Выставки, ярмарки

5 июня. Выставка кыргызских художников

В экспозиции вы можете увидеть работы Алмаза Шаршекеева, Жылдыз Асангали, Натальи Копелович, Халиды Шимовой и других художников Кыргызстана.

«Галерея М» (проспект Манаса), 10.00-19.00.

5-6 июня. Постоянные выставки

Вновь открывшийся для посетителей музей представляет несколько постоянных выставок живописи, графики, скульптуры, декоративно-прикладного искусства.

Кыргызский национальный музей изобразительных искусств имени Гапара Айтиева, 11.00-18.00.

14 мая — 6 июня. Выставка, посвященная 70-летию со дня рождения Данакан Адашкановой

Более 70 работ разных жанров и временных периодов из коллекции музея, частных и личных собраний семьи художника позволят наглядно проследить творческие поиски и путь художника. Подробнее

Кыргызский национальный музей изобразительных искусств имени Гапара Айтиева, 11.00-18.00.

1-30 июня. Выставка Александра Феля и Валерия Хазова

Художники представили свои лучшие работы в жанрах живописи и графики.

Выставочный зал Союза художников КР «Дубовый парк» имени Семена Чуйкова, 12.00-18.00.

26 мая — 15 июня. Выставка Нарынкула Турпанова

Нарынкул Турпанов — корифей современного изобразительного искусства Кыргызстана, заслуженный деятель культуры, лауреат международной премии имени Гапара Айтиева. Подробнее

«Галерея М» (ЦУМ-2), 10.00-22.00.

Концерты, фестивали

4-9 июня. Конкурс молодых исполнителей «Жаңы муун»

Состязание пройдет в номинации «Фортепиано» в двух возрастных группах: 14-18 лет и 19-25 лет.

Кыргызская национальная консерватория имени Калыя Молдобасанова.

5 июня. Литературно-музыкальный вечер «Абсурдотерапия»

Литературный клуб «Абажур» приготовил что-то необычное. Будет и литературный конкурс для зрителей.

Арт-бар «Чемодан Зусмановича», 21.00.

6 июня. Концерт «На языке музыки»

Выступят хор Сретенского монастыря, квинтет солистов государственного академического русского народного ансамбля «Россия» имени Зыкиной и Московский джаз-квинтет под управлением Никиты Агафонова. Вход на концерт только по пригласительным билетам.

Кыргызская национальная филармония имени Токтогула Сатылганова, 18.30.

6 июня. Показ фильма

Что может быть лучше просмотра в отличной компании хорошего фильма? Вход только для людей, достигших 18 лет.

Винный магазин «Винтаж» (улица Токомбаева, 9г), 19.00.

6 июня. Вечер поэзии

Клуб Big Poems представит литературный вечер, посвященый поэтам Франции. Вход только для людей, достигших 18 лет.

Винный магазин «Винтаж» (улица Раззакова,19), 18.00.

Мастер-классы, лекции

5 июня. Творческий мастер-класс «Интерьерная картина»

Всего за одно занятие вы сможете написать стильную картину, достойную самого изысканного интерьера. Эффект роскоши достигается с помощью использования художественной потали золотого или серебряного оттенка.

«Галерея М» (ЦУМ-2), 14.00.

5 июня. Мастер-класс по нейрографике

Разбираемся в себе и рисуем только яркими красками. Ведет мастер-класс арт-терапевт Ольга Пономарева. Регистрация по телефону 0505122550.

Винный магазин «Винтаж» (улица Исанова, 100), 19.00.

Для детей

5 июня. Сказка «Жила-была Сыроежка»

Злой Мухомор задумал избавиться от обитающих на солнечной полянке добрых и веселых съедобных грибов. Для этого он вместе с поганками похитил ключ от волшебного сундучка. А волшебный он потому, что управляет дождем. И кто знает, как бы повернулись события, если бы не храбрость Сыроежки и ее верных друзей.

Государственный национальный русский театр драмы имени Чингиза Айтматова, 11.00.

6 июня. Спектакль «Лесной переполох»

Юные зрители увидят и ледяную избушку, и лубяную, а также всех тех, кто оказался причастным к этой истории: лису, медведя, волка, быка, петуха и несчастного зайца, который вынужден бороться с рыжей соседкой.

Государственный национальный русский театр драмы имени Чингиза Айтматова, 11.00.

6 июня. Творческий мастер-класс

Дети сделают розового фламинго. После мастер-класса малышей ждут традиционное чаепитие и кукольный театр. Регистрация по телефону 0555827028.

Cave Coffee, 12.00.