Афиша Бишкека на выходные: выставки, мастер-классы и поэтические вечера

Театры
5 июня. Сказка для взрослых «Лучший всадник короля»
В некотором королевстве только что победоносно закончена война. Главную атаку в решающем сражении возглавил некий отважный смельчак по имени Сильвестр, в одиночку поскакав на врага и воодушевив солдат. И на торжественной церемонии по случаю великой победы он должен предстать перед королем, государственной элитой, послами и журналистами.
Государственный национальный русский театр драмы имени Чингиза Айтматова, 18.00.
6 июня. Комедия «День космонавтики, или Любовь, похожая на сон»
Накануне 12 апреля для репетиции празднования Дня космонавтики в сельском клубе собираются три закадычные подруги, чтобы подготовить праздничное выступление, а в результате рассказывают о себе и своей жизни, смеются и плачут, сплетничают и пускаются в воспоминания.
Государственный национальный русский театр драмы имени Чингиза Айтматова, 18.00.
6 июня. Опера «Трубадур»
Сюжет оперы основан на реальных фактах, имевших место в Испании в XV веке. Поскольку музыка оперы необычайно выразительна, всегда бывает совершенно ясно, счастлив персонаж или грустен, любит он или ненавидит. И накал страстей в «Трубадуре» ни на минуту не ослабевает.
Кыргызский национальный академический театр оперы и балета имени Абдыласа Малдыбаева, 17.00.
Выставки, ярмарки
5 июня. Выставка кыргызских художников
В экспозиции вы можете увидеть работы Алмаза Шаршекеева, Жылдыз Асангали, Натальи Копелович, Халиды Шимовой и других художников Кыргызстана.
«Галерея М» (проспект Манаса), 10.00-19.00.
5-6 июня. Постоянные выставки
Вновь открывшийся для посетителей музей представляет несколько постоянных выставок живописи, графики, скульптуры, декоративно-прикладного искусства.
Кыргызский национальный музей изобразительных искусств имени Гапара Айтиева, 11.00-18.00.
14 мая — 6 июня. Выставка, посвященная 70-летию со дня рождения Данакан Адашкановой
Более 70 работ разных жанров и временных периодов из коллекции музея, частных и личных собраний семьи художника позволят наглядно проследить творческие поиски и путь художника. Подробнее
Кыргызский национальный музей изобразительных искусств имени Гапара Айтиева, 11.00-18.00.
1-30 июня. Выставка Александра Феля и Валерия Хазова
Художники представили свои лучшие работы в жанрах живописи и графики.
Выставочный зал Союза художников КР «Дубовый парк» имени Семена Чуйкова, 12.00-18.00.
26 мая — 15 июня. Выставка Нарынкула Турпанова
Нарынкул Турпанов — корифей современного изобразительного искусства Кыргызстана, заслуженный деятель культуры, лауреат международной премии имени Гапара Айтиева. Подробнее
«Галерея М» (ЦУМ-2), 10.00-22.00.
Концерты, фестивали
4-9 июня. Конкурс молодых исполнителей «Жаңы муун»
Состязание пройдет в номинации «Фортепиано» в двух возрастных группах: 14-18 лет и 19-25 лет.
Кыргызская национальная консерватория имени Калыя Молдобасанова.
5 июня. Литературно-музыкальный вечер «Абсурдотерапия»
Литературный клуб «Абажур» приготовил что-то необычное. Будет и литературный конкурс для зрителей.
Арт-бар «Чемодан Зусмановича», 21.00.
6 июня. Концерт «На языке музыки»
Выступят хор Сретенского монастыря, квинтет солистов государственного академического русского народного ансамбля «Россия» имени Зыкиной и Московский джаз-квинтет под управлением Никиты Агафонова. Вход на концерт только по пригласительным билетам.
Кыргызская национальная филармония имени Токтогула Сатылганова, 18.30.
6 июня. Показ фильма
Что может быть лучше просмотра в отличной компании хорошего фильма? Вход только для людей, достигших 18 лет.
Винный магазин «Винтаж» (улица Токомбаева, 9г), 19.00.
6 июня. Вечер поэзии
Клуб Big Poems представит литературный вечер, посвященый поэтам Франции. Вход только для людей, достигших 18 лет.
Винный магазин «Винтаж» (улица Раззакова,19), 18.00.
Мастер-классы, лекции
5 июня. Творческий мастер-класс «Интерьерная картина»
Всего за одно занятие вы сможете написать стильную картину, достойную самого изысканного интерьера. Эффект роскоши достигается с помощью использования художественной потали золотого или серебряного оттенка.
«Галерея М» (ЦУМ-2), 14.00.
5 июня. Мастер-класс по нейрографике
Разбираемся в себе и рисуем только яркими красками. Ведет мастер-класс арт-терапевт Ольга Пономарева. Регистрация по телефону 0505122550.
Винный магазин «Винтаж» (улица Исанова, 100), 19.00.
Для детей
5 июня. Сказка «Жила-была Сыроежка»
Злой Мухомор задумал избавиться от обитающих на солнечной полянке добрых и веселых съедобных грибов. Для этого он вместе с поганками похитил ключ от волшебного сундучка. А волшебный он потому, что управляет дождем. И кто знает, как бы повернулись события, если бы не храбрость Сыроежки и ее верных друзей.
Государственный национальный русский театр драмы имени Чингиза Айтматова, 11.00.
6 июня. Спектакль «Лесной переполох»
Юные зрители увидят и ледяную избушку, и лубяную, а также всех тех, кто оказался причастным к этой истории: лису, медведя, волка, быка, петуха и несчастного зайца, который вынужден бороться с рыжей соседкой.
Государственный национальный русский театр драмы имени Чингиза Айтматова, 11.00.
6 июня. Творческий мастер-класс
Дети сделают розового фламинго. После мастер-класса малышей ждут традиционное чаепитие и кукольный театр. Регистрация по телефону 0555827028.
Cave Coffee, 12.00.