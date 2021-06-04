Азимжан Аскаров должен быть оправдан посмертно. Обращение к президенту

Представители правозащитного центра «Бир дуйно» обратились к президенту Садыру Жапарову в связи с годовщиной июньских событий на юге Кыргызстана в 2010 году.

Авторы напоминают главе государства об умершем в ИК № 47 25 июля 2020 года правозащитнике Азимжане Аскарове. Они указали на то, что вдова правозащитника не может получить компенсацию за своего мужа, признанного жертвой пыток, поскольку Верховный суд Кыргызстана не посчитал ее правопреемницей.

«Вместе с Азимжаном Аскаровым мы прошли 47 судебных процессов. На сегодня по факту его смерти

ведется расследование следователем ГСИН, что является конфликтом интересов. Как пример, служит отказ в проведении повторной независимой, комиссионной экспертизы», — отметили в организации.

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В «Бир дуйно» подчеркнули, что Азимжан Аскаров, его семья, коллеги и партнеры с разных уголков мира боролись и продолжают бороться с безнаказанностью чиновников разного уровня, которые, «прикрывая свои преступления, игнорируя все законные инструменты, включая соображения Комитета ООН по правам человека (май, 2016 года. — Прим. 24.kg), растоптали принцип равенства граждан перед законом в КР, оставаясь безнаказанными».

Обратившиеся отмечают, что вдова Аскарова, Хадича Аскарова, его дети и внуки, правозащитники, международное сообщество просят Садыра Жапарова проявить политическую волю и восстановить справедливость и законность в отношении правозащитника.

«Тогда Кыргызстан вернет свой имидж и статус независимого государства, в ООН, ОБСЕ, Евросоюзе, как страна, приверженная общечеловеческим ценностям, гуманности и справедливости, уважающая права человека каждого человека, борющаяся против безнаказанности в мире и нацеленная на устойчивое развитие. Восстановление прав правозащитника Азимжан Аскарова вернет доверие к власти КР, которое было растоптано в течение 30 лет после приобретения независимости коррумпированными чиновниками и семейно-клановой системой», — говорится в обращении.

Следуя соображениям Комитета ООН по правам человека, правозащитник должен быть оправдан посмертно, семья должна получить компенсацию. Чиновники, нарушившие права Аскарова, должны быть привлечены к ответственности. Из обращения правозащитников президенту

Напомним, Комитет ООН установил, что к правозащитнику Азимжану Аскарову были применены пытки , жестокое, бесчеловечное и унижающее достоинство обращение. Комитет обязал государство-участника принять необходимые меры по немедленному его освобождению, аннулированию судимости, включая полное возмещение ущерба. Правозащитник подал иск в суд , где просил указать меры, принятые по этому решению.

В июне административный суд прекратил производство по иску Азимжана Аскарова, обосновав его тем, что спор по данному делу не вытекает из административно-правовых (публично-правовых) отношений между правительством и истцом.