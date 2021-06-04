Забастовка маршруток. Как решить ситуацию? Опрос

2 июня водители маршруток в Бишкеке устроили забастовку и не вышли на линии. В результате горожане добирались на работу и по другим делам с приключениями. Выручили исправно курсирующие автобусы и троллейбусы. И даже милиционеры проявили солидарность и бесплатно подвозили пожилых людей и мам с детьми.

В муниципалитете заявили, что уже к 11.00 водители бусов выйдут на маршруты. Но сдержать обещание не удалось — перевозчики упорно гнут свою линию. В парламенте назвали забастовку водителей бусов ультиматумом и потребовали лишить лицензии транспортные компании в Бишкеке, маршрутки которых сегодня не вышли на линии.

Между тем в мэрии подготовили проект постановления о повышении тарифа на проезд и направили его на рассмотрение Бишкекского горкенеша. Оплата за проезд предложена в размере 15 сомов, хотя назывались и более высокие цифры.