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Общество

Забастовка маршруток. Как решить ситуацию? Опрос

2 июня водители маршруток в Бишкеке устроили забастовку и не вышли на линии. В результате горожане добирались на работу и по другим делам с приключениями. Выручили исправно курсирующие автобусы и троллейбусы. И даже милиционеры проявили солидарность и бесплатно подвозили пожилых людей и мам с детьми.

В муниципалитете заявили, что уже к 11.00 водители бусов выйдут на маршруты. Но сдержать обещание не удалось — перевозчики упорно гнут свою линию. В парламенте назвали забастовку водителей бусов ультиматумом и потребовали лишить лицензии транспортные компании в Бишкеке, маршрутки которых сегодня не вышли на линии.

Между тем в мэрии подготовили проект постановления о повышении тарифа на проезд и направили его на рассмотрение Бишкекского горкенеша. Оплата за проезд предложена в размере 15 сомов, хотя назывались и более высокие цифры.

А на ваш взгляд, как решить ситуацию с маршрутками?
Поднять тариф до 15 сомов — 11% — 539 голосов
Поднять тариф до 20 сомов — 3% — 144 голоса
Лишить лицензии всех, кто не вышел на маршрут — 15% — 691 голос
Ликвидировать маршрутки — 26% — 1190 голосов
Развивать общественный транспорт — 41% — 1901 голос
Оставить все как есть — 2% — 101 голос

Ссылка: https://24.kg/obschestvo/196167/
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