Кыргызстан ждет туристов. Чем удивлять будем?

Новость о том, что в Кыргызстан будут пускать только вакцинированных туристов, вызвала широкий общественный резонанс. Оказалось, что между журналистами и чиновниками возникло недопонимание.

Фото Sputnik Кыргызстан. Кыял Кенжематова

Замдиректора департамента туризма при Министерстве экономики и финансов Кыял Кенжематова рассказала 24.kg о действующем для туристов алгоритме, прогнозах на летний сезон и том, чем может гордиться Кыргызстан.

— Кыял Абдимиталовна, расскажите, для кого открыт Кыргызстан с учетом продолжающейся пандемии?

— Сегодня воздушным путем могут прибывать абсолютно все иностранные граждане или туристы. Никаких ограничений нет. Наземным путем, согласно распоряжению правительства КР от 17 марта 2020 года, могут заезжать граждане только 33 стран.

Мы внесли два предложения в республиканский штаб — расширить этот перечень либо наоборот, утвердить перечень стран с неблагополучной эпидситуацией (как, например, в Индии). Решение вопроса пока ждем.

Согласно последнему алгоритму, который должны утвердить на этой неделе, Кыргызстан могут посещать иностранные туристы при наличии COVID-паспорта о вакцинации либо невакцинированные, но при наличии отрицательного ПЦР-теста, сданного за последние 72 часа. При наличии документа, подтверждающего получение вакцины от COVID-19, ПЦР-тест сдавать не нужно.

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Сейчас Кыргызстан — практически единственная страна в мире, открывшая свои объятия для иностранных туристов. Но просим быть бдительными к себе и своему здоровью, соблюдать гигиену, отнестись к этому серьезно, с особой ответственностью.

На туробъектах с прошлого года действуют санитарные требования, в которых прописано, как должен вести себя персонал, турист, в том числе на пляже и так далее. Требования проработаны совместно с Минздравом.

— На пляже ношение маски обязательно?

— Да, нужно соблюдать дистанцию и носить маску. Но на воде уже нет. К сожалению, пандемия еще продолжается. Ситуация у нас более или менее стабильная, многие имеют антитела и получили вакцину.

— Какие прогнозы на предстоящие летние месяцы?

— Нам очень важно привлечь туристов, потому что эта сфера особенно пострадала во время пандемии. Очень надеемся восстановить сектор туризма до 50 процентов. Все будет зависеть от эпидситуации не только в Кыргызстане, но и в мире в целом.

— Соответствуют ли цены условиям? Говорят, дешевле в Турцию слетать, чем у нас отдохнуть.

— Прейскурант цен разный, зависит от качества сервиса. Однако в новых условиях, считаю, что цены обязательно должны быть адекватными, то есть доступными для каждого вида туризма.

— Обычно о развитии туризма говорят только в привязке к озеру Иссык-Куль. Какие другие виды отдыха мы можем предложить гостям?

— У нас очень много видов туризма, кроме пляжного:

экологический (трекинги, отдых на свежем воздухе, джайлоо, в юрточных лагерях, кумысолечение),

зимний (удался в 2020/21 сезоне. С 4 декабря открыли границы для иностранных граждан, приезжали туристы из России, Казахстана, Европы),

горный,

медицинский,

агротуризм,

деловой,

культурный,

приключенческий,

оздоровительный,

айыл туризм и другие.

Все это у нас есть. Другой вопрос — развитие и состояние инфраструктуры. Понятно, что не каждый айыл готов к встрече гостей. Есть дестинации в Оше, Караколе, Джалал-Абаде, на южном берегу Иссык-Куля, которые с большим энтузиазмом и желанием развивают сектор.

Климат Кыргызстана, его экологические возможности, термальные источники, грязи — идеально подходят для оздоровления и восстановления организма в постковидный период.

— Почему еще зарубежный турист должен выбрать именно Кыргызстан?

— Наша страна — сердце Азии. У нас очень красивая природа, богатая история и культура. Есть бренды — Всемирные игры кочевников, высокие горы и вершины, экология, лечебные грязи, чистейшая вода. Если вы поедете в регионы, то прямо из скважины можете испить артезианскую воду.

Иностранные туристы едут к нам за экологическим туризмом, альпинизмом, трекингом, водными и велосипедными турами. Реклама Кыргызстана на английском языке сегодня идет мощная благодаря поддержке нашего партнера ЮСАИД.

— Туристу в Кыргызстане безопасно? Можно не бояться, что тебя тут ограбят, побьют?

— Не скрою: всякое может быть. Мы не можем предсказать, где, как, с кем и что может случиться. К сожалению, есть люди среди нас, которые могут причинить какой-то вред имуществу или даже здоровью туриста.

Чтобы пресекать такие случаи, мы проводим разъяснительную работу на местах совместно с местными властями и сотрудниками МВД. Увеличили количество сотрудников туристической милиции, которая будет сконцентрирована на обеспечении безопасности иностранных туристов.

Очень много зависит и от органов местного самоуправления. Мы с ними тесно сотрудничаем, просим следить за повышением имиджа страны, проявить культурное отношение к туристу.

Он — гость, а мы — люди гостеприимные, не желаем и не можем причинить никому вреда. Кыял Кенжематова

Если это организованная поездка, то гиды могут сопровождать туристов, начиная от аэропорта. А если неорганизованная — мы реагируем на все обращения и сообщения с их стороны. Контакты наши везде есть, новый сайт департамента туризма открыт для получения информации, мы стараемся помочь каждому, кто нуждается в нашей поддержке.

— Первым делом приезжие видят состояние наших туалетов. Их просто нет, а те, что есть, ужасны. Департаменту стыдно?

— Не только департаменту, но и всей стране нужно акцентировать внимание на этой проблеме. Мы планируем привлечь внутренних инвесторов. С Минтрансом уточняем места, где можно построить кемпинги (с душем, туалетом, с комнатками для отдыха, приема пищи) и общественные туалеты.

— Эти кемпинги департамент туризма обещал построить еще лет пять назад...

Проблема в том, что придорожные участки находятся в муниципальной собственности либо на балансе Минтранса. Вопрос нужно решать комплексно, поэтому двигаемся очень медленно. Кыял Кенжематова

При этом турсектор уже ведет строительство глэмпингов (отдых на природе со всеми удобствами и полноценным отельным обслуживанием. — Прим. 24.kg) в Ошской и Нарынской областях, к примеру. Построены глэмпинги уже в Алайском районе Ошской области. В Ноокатском районе, где расположен государственный природный парк «Кара-Кой», а также в Исановском айыл окмоту определены места для их строительства.

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Мы оказываем содействие бизнесу, ищем земельные участки, где в рамках государственно-частного или муниципально-частного партнерства можно реализовать проекты по развитию кемпинг- или глэмпинг-туризма. Сегодня это трендовые направления. В Ала-Арче тоже устанавливаются модерн кемпинги.

Главное — процесс пошел. К сожалению, у нас нет регулятивных норм, пошире полномочий, а также источника для аккумулирования средств, чтобы можно было самим улучшать инфраструктурные объекты туризма за счет своего бюджета.

С мая 2020 года на развитие туризма денег практически нет — всего 4,9 миллиона сомов — и не будет до 2024 года. А в соседних Казахстане и Узбекистане, к примеру, сектору выделяют миллионы долларов. Кыял Кенжематова

Законодательством не предусмотрено выделение земельных участков для туризма. Разработан законопроект для изменения ситуации. Легкие конструкции возводить можно. При этом бизнесмену дается такая возможность всего на пять лет. Пока установишь, начнешь раскручивать кемпинг, уйдет несколько лет. При этом за пять лет может смениться несколько акимов или глав айыл окмоту. Один дал добро на установку легкой конструкции, второму не понравилось... И так не только с кемпингами, к сожалению.

Сложно говорить о развитии, когда нет денег, но мы делаем все от нас зависящее. Сейчас работаем над модернизацией туробъектов (музеи) и развитием инфраструктурного климата в рамках грантовых проектов. К примеру, утвердили техзадание для строительства пяти туристических сервисных центров вокруг озера Иссык-Куль. Там будет современный общественный туалет, комната для предоставления справочной информации, комната для мини-маркета, паркинг и кафетерий. После Иссык-кульской области охватим Ошскую. Также в планах создание геопарков и развитие устойчивого туризма в регионах.

Спасибо донорам, которые нас поддерживают, и турсектору, с пониманием подключающемуся к работе.

— Приезжему сложно ориентироваться в незнакомой стране. Зачастую даже к популярным местам отдыха и достопримечательностям у нас нет указателей. Почему? Стоят они вроде недорого.

— Действительно, есть такой вопрос. В 2019 году работали по Ошской и Джалал-Абадской областям, в 2020-м помешала пандемия. В этом году совместно с TIKA и KOICA работаем над установлением информационных табличек в других местах. Они уже появились в сторону Канта, в культурных селах в Нарыне, Чон-Кемине, Джалал-Абаде.

Вопросов остается очень много — придорожная и другая инфраструктура, сервис... Потихоньку работаем и идем вперед.

— Еще одна проблема — многие природные места завалены мусором. Ведется какая-то работа в этом направлении?

— Сотрудничаем с региональным проектом по развитию зеленого туризма. Буквально вчера на очередном совещании рабочей группы я отметила необходимость строительства перерабатывающих ТБО заводов. Несколько лет обсуждается это предложение, но почему-то работа не продвигается. Наверное, политическая воля должна крепче выражаться.

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Многое зависит и от нас самих, людей. Десять лет назад ситуация была плачевная. Однако время изменило многое, поддержка самих граждан-активистов и бизнеса есть, повышается культура на местах, проводятся различные акции, сознательность граждан намного улучшилась.

Чистота — главнее и важнее всего. Мы должны думать о том, как передать потомкам экологически чистую и безопасную страну.

Наша работа — комплексная, требующая немало времени, усилий и ресурсов. Стараемся, результаты показываем, и неплохие. Акцент на развитие туризма нужен более высокий и особенный, в таком случае у нас со временем получится достичь желаемого результата и эффективности в деятельности.