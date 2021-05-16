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Общество

В Бишкеке проходит выставка мастера гобелена Евгения Лысогорова

В выставочном зале Союза художников КР «Дубовый парк» имени Семена Чуйкова проходит персональная выставка Евгения Лысогорова.

Евгений Лысогоров — мастер гобеленов, которые он создает около 40 лет.

Кыргызстанец внес весомый вклад в развитие отечественного декоративно-прикладного искусства.

Гобелены ткутся из цветных шелковых и/или шерстяных нитей отдельными частями, которые затем сшиваются между собой. Первоначально тканые безворсовые ковры-картины назывались шпалерами.

Искусство шпалеры — одно из самых древних и трудоемких. Ценились гобелены всегда очень дорого. Известен факт из истории ковроткачества, когда за серию шпалер был выкуплен из турецкого плена французский принц.

Помимо гобеленов на выставке представлены картины, написанные маслом, и графика.

Выставка продлится до 22 мая.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/194118/
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