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Общество
Сюжет: COVID-19

В Кыргызстане прививку от коронавируса получили 50 тысяч человек

В Кыргызстане за прошедшие сутки прививку от коронавируса получили 5 тысяч 29 человек. Об этом сообщает Министерство здравоохранения и социального развития.

По данным Минздрава страны, всего в стране вакцинированы 50 тысяч 775 человек. Из них второй дозой — 10 тысяч 886:

  • в Бишкеке — 13 тысяч 844;
  • в Оше — 3 тысячи 828;
  • в Чуйской области — 7 тысяч 435;
  • в Ошской области — 6 тысяч 885;
  • в Таласской области — 2 тысячи 471;
  • в Иссык-Кульской области — 4 тысячи 599;
  • в Нарынской области — 1 тысяча 732;
  • в Джалал-Абадской области — 7 тысяч 780;
  • в Баткенской области — 2 тысячи 201.

По вопросам относительно вакцинации граждане могут обращаться в отдел иммунопрофилактики Центра Госсанэпиднадзора: 0312546521, 0312546104.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/194096/
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