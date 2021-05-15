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Общество

В Бишкеке проходит митинг в поддержку Палестины

В Бишкеке в парке имени Горького проходит митинг в поддержку Палестины.

По словам участника акции протеста Руслана Бекназарова, митингующие пришли поддержать Палестину. Они называют Израиль оккупантом.

«Мы мусульмане не должны делиться на государства и народы», — сказал Руслан Бекназаров.

Отметим, Руслан Бекназаров — сын Азимбека Бекназарова, Чрезвычайного и Полномочного Посла Кыргызстана в Малайзии.

По данным ТАСС, напряженность в Восточном Иерусалиме начала возрастать с середины апреля, а 7 мая столкновения между бойцами израильской пограничной полиции и палестинцами начались сразу в двух местах — у Храмовой горы и в районе Шейх-Джаррах, где в соответствии с решением израильского суда силовики осуществляют выселение нескольких арабских семей, что сопровождается акциями протеста местного населения и ожесточенными стычками, не затихающими с конца апреля.

Согласно данным палестинского информационного агентства WAFA, основные стычки в пятницу вечером и в ночь на субботу происходили возле мечети «Аль-Акса». Израильские силовики стреляли по прихожанам резиновыми пулями, а также использовали светошумовые гранаты и слезоточивый газ, затем свыше 200 полицейских штурмовали дворы мечети и крытые молитвенные залы, силой заставляя верующих покинуть «Аль-Аксу».

На сегодня конфликт между Израилем и Палестиной обострился. Он привел к взаимным ракетным обстрелам. Из-за протестов, столкновений пострадали несколько сотен человек, десятки погибли.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/194094/
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