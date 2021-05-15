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Общество
Сюжет: Дело Алмазбека Атамбаева

Дело Атамбаева. Судьи потребовали документы о болезни бывшего президента

Судьи Азирет Медеров и Мирлан Термичиков, которые рассматривают уголовные дела, где фигурирует бывший президент Алмазбек Атамбаев, потребовали от санчасти ИК № 47 предоставить им полный перечень медицинский документов, касающихся состояния здоровья экс-главы государства. Об этом 24.kg сообщил его адвокат Замир Жоошев.

По его словам, копия истории болезни на 148 листах передана судьям. Юрист уточнил, что экспертиза назначена, а о комиссии информации пока нет. «Алмазбек Атамбаев нуждается в комплексном лечении, и получить его в условиях колонии он не может. Мы неоднократно ходатайствовали об изменении санкции на домашний арест, чтобы он был госпитализирован. Но нам отказывали. А сейчас судьи по своей инициативе решили назначить судебно-медицинскую экспертизу», — сказал Замир Жоошев.

Напомним, что в отношении Алмазбека Атамбаева возбуждено несколько уголовных дел, в том числе по беспорядкам в селе Кой-Таш 7-8 августа 2019 года, по фактам коррупции и легализации преступных доходов.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/194086/
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