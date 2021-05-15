Плов для участников антимитинга. Дружинникам на Старой площади раздают еду

В Бишкеке на Старой площади прошла акция протеста.

Участники назвали мероприятие антимитингом, они не выдвинули никаких требований к властям, но призвали граждан к миру и толерантности друг к другу.

Митингующие выстроились в шеренги, маршировали на Старой площади. Собралось около 1 тысячи человек, в основном мужчины спортивного телосложения. Участвовали в том числе народные дружинники.

Через полтора часа после начала участники акции разошлись. На Старой площади остались дружинники. Им раздают плов. Кто является организатором антимитинга, а также кто спонсирует мероприятие с раздачей обедов, неизвестно.