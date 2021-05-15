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Общество

В Чолпон-Ате проходит международная туристическая выставка

В культурном центре «Рух Ордо» проходит международная туристическая выставка-ярмарка Issyk-Kul ITF. В мероприятии принял участие президент Садыр Жапаров.

По словам руководителя проекта «Всемирная конфедерация этноигр» Айнуры Темирбековой, цель мероприятия — продвижение и развитие Кыргызстана как страны экологического и этнотуризма.

«В предыдущий год из-за пандемии COVID-19 туристической отрасли Кыргызстана пришлось нелегко. Сектор потерял до 50 процентов дохода от иностранных поступлений. Многим организациям пришлось менять профиль или закрыться. Как начались первые меры по ослаблению режима изоляции, правительства многих стран все свои усилия направили на развитие внутреннего туризма. В Кыргызстане также необходимо поднять уровень заинтересованности местных жителей во внутреннем туризме и раскрыть потенциал достопримечательностей с особым акцентом на экологический и этнический туризм», — сказала Айнура Темирбекова.

Она также отметила, что в выставке принимают участие 110 компаний, в том числе руководители и специалисты турагентств, иностранные инвесторы, эксперты рынка туристической индустрии, представители СМИ, а также представители пансионатов, домов отдыха, гостиниц, авиакомпаний, зарубежные гости и партнеры.

Программа выставки состоит из трех частей, которые будут проходить на трех площадках в разное время:
— выставка-ярмарка Issyk-Kul ITF;
— туристический форум «Кыргызстан — страна туризма»;
— награждение самых лучших участников туристического рынка Кыргызстана и партнеров.

Отметим, IITF 2021 — это ежегодное место встречи международных компаний, туроператоров и агентств, представителей госструктур по развитию туризма, авиакомпаний, гостиниц, перевозчиков и медиасектора.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/194074/
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