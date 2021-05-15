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Общество

Дело журналиста. Адвокат о незаконных действиях милиции

Юрист Института Медиа Полиси Нурбек Сыдыков прокомментировал дело в отношении журналиста Каната Каниметова.

Отметим, Каниметов отказался давать подписку о неразглашении досудебного производства. С 23 марта ведется досудебное производство в связи с публикацией 3 февраля поста в социальной сети Facebook, в котором журналист критикует власть по причине проведенных обысков в доме блогера Юлии Барабиной. Производство ведется по статье 119 «Мелкое хулиганство» Кодекса о проступках. В качестве основания для регистрации в журнале учета информации указывается, что пост Каниметова может привести «к ухудшению общественно-политической ситуации в стране».

По словам Нурбека Сыдыкова, это совершенно неправомерно, поскольку Конституция гарантирует каждому человеку право на свободу слова и мнения. Вмешательство же в это право допустимо, только если оно преследует конкретные прописанные в Основном законе цели: защиту национальной безопасности, общественного порядка, здоровья и нравственности населения, защиту прав и свобод других лиц. Критика власти, в какой бы то ни было форме (видео, картинка, пост в соцсети, статья в СМИ), не является уголовно наказуемым преступлением или правонарушением по Кодексу о проступках.

Соответственно, допрос и досудебное производство по статье «Мелкое хулиганство» в отсутствие самого такового факта, а по причине критических высказываний в адрес власти — незаконны.

Нурбек Садыков

Юрист отметил, что намерен обжаловать действия должностного лица дознания.

Нурбек Сыдыков считает, что подписка о неразглашении данных досудебного производства, которую попытались взять у его подзащитного, — также незаконное и неправомерное действие. «Предупреждение об ответственности за разглашение направлено на охрану конкретных сведений, имеющихся в деле. К примеру, если в материалах содержатся сведения, прямо или косвенно относящиеся к охраняемой законом тайне», — отметил юрист.

В противном случае совершенно неясно, о какой именно информации, запрещенной к разглашению, идет речь.

Нурбек Садыков

Юрист подчеркнул, что вызовы на допрос за критику власти воспринимаются обществом как политическое преследование за иное мнение. Действия же правоохранительных органов нарушают основные права человека и гражданина.

Напомним, что после допроса Каната Каниметова дознаватель попросил дать подписку о неразглашении данных досудебного производства, однако он не смог объяснить причину взятия такой подписки. Канат Каниметов в подписке указал, что не согласен и будет обжаловать.

Ранее сотрудники правоохранительных органов пришли в дом на Иссык-Куле, где раньше жил журналист Канат Каниметов, и интересовались его местонахождением. До этого его допрашивали в ГКНБ в рамках уголовного дела в отношении Абдиля Сегизбаева.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/194055/
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