Партия «Наш народ» не будет участвовать в повторных выборах в БГК. Об этом 24.kg сообщила член политобъединения София-Айдана Мурзаева, поделившись официальным заявлением партии.

В сообщении говорится: политорганизация убедилась, что выборный процесс требует больших финансовых ресурсов. А команда попросту не может себе позволить такие огромные деньги.

«Это были наши первые выборы, и мы поняли, что для участия в выборных процессах требуется очень много времени, которое мы бы хотели уделить общественно-полезным проектам. Наша команда передает вновь партию «Наш народ» ее учредителю Майрамбеку Расулову. Основные функционеры политобъединения в лице Аскара Алмаз уулу, Болота Ибрагимова и Анжелики Кайратовой официально прекращают членство в ней», — отмечается в письме.

Члены партии «Наш народ» благодарят избирателей, проголосовавших и поддержавших объединение на выборах 11 апреля.

В Кыргызстане прошли выборы депутатов 28 городских и 420 айыльных кенешей и референдум по принятию проекта новой Конституции. По предварительным данным, в Бишкекский горкенеш прошли шесть партий, в том числе ПП «Наш народ», в Ошский — четыре.

Официальные итоги должны были быть подведены до 2 мая. Однако БТИК приостановила процесс из-за судов по жалобе партии НДПК.

Вскоре столичная ТИК отменила итоги выборов в Бишкеке, ЦИК признала недействительными результаты голосования в Оше и Токмаке.