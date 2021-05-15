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Общество

Германия предоставила реагенты для определения штаммов COVID-19

Германия предоставила реагенты для определения штаммов COVID-19, циркулирующих в Кыргызстане. Об этом сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения и социального развития.

По ее данным, 14 мая глава ведомства Алымкадыр Бейшеналиев встретился с послом Германии Моникой Иверсен, а также с международными экспертами из ФРГ и России.

«10 мая в Кыргызстан прибыла совместная медицинская миссия Берлинского университета Шарите, Института медицинской паразитологии, тропических и трансмиссивных заболеваний и Германского общества по международному сотрудничеству», — говорится в сообщении.

Специалисты оказывают поддержку лабораториям Кыргызстана, обучая специалистов лабораторной службы выявлению различных вариаций коронавируса.

«Миссия сотрудничает с референс-лабораторией Национального центра фтизиатрии, которой будет оказана поддержка в области секвенирования и анализа коронавируса. Благодаря предоставленным миссией реагентам для секвенирования вариаций вируса есть возможность определения штаммов коронавирусной инфекции, циркулирующих на территории Кыргызстана. Зарубежные специалисты также проведут обучение специалистов лабораторной службы в Бишкеке и Оше по диагностике и биобезопасности», — отметили в Минздраве.

Кроме этого, лабораториям переданы 50 тысяч ПЦР-тестов для диагностики коронавирусной инфекции.

Министр выразил благодарность послу Германии и международным экспертам за поддержку лабораторной службы и всей системы здравоохранения Кыргызстана.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/194045/
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