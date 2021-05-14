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Общество

Бишкекский планетарий. Суд не удовлетворил иск о незаконности приватизации

Административный суд Бишкека отказал горожанам и ОФ «Наше право» в удовлетворении иска к ФУГИ о признании недействительным распоряжения о приватизации здания и территории планетария, подписанного в 1995 году. Об этом 24.kg сообщила представительница фонда Светлана Антропова.

«Суд посчитал наши доводы необоснованными. Как только получим решение на руки, будем обжаловать его», — отметила она.

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Напомним, что дело уже доходило до Верховного суда. Тогда судебная коллегия отменила решения первых двух инстанций и отправила дело на новое рассмотрение в административный суд.

В прошлый раз первая инстанция — административный суд Бишкека — не удовлетворила иск, а судебная коллегия Бишкекского городского суда вынесла решение в пользу бишкекчан.

Здание планетария несколько раз переходило из рук в руки. Правозащитники надеются: если удастся добиться победы, можно будет оспорить и последующие сделки.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/194032/
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