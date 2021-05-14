15 мая: где в регионах отключат свет

В регионах возможны перебои с энергоснабжением. Об этом сообщили в ОАО «Северэлектро», «Ошэлектро».
1Чуйская область
- 9.00-17.00 — село Манас (улицы Мира, Степная).
2Ошская область
- 8.00-17.00 — села Арык, Тейит, Правда, Баглан, Ак-Чал, Таш-Булак, Ак-Терек, Кызыл-Булак, Кожо-Арык, Абшыр-Сай, Тобо-Коргон.
3Баткенская область
- 8.00-17.00 — сельская управа Катран, город Кызыл-Кия (улицы Октябрьская, Дехканская, Кыргызстан, Матросова, Интернациональная, Едренкина, Водозаборная, 8 Марта, Солнышко, Ленина, Масалиева, Нооруз, Жусубалиева, Джал, Комсомольская, Советская, Новая, Хрипченко, Маяковского, Чехова, Султанова, Токтогула, Панфилова, Краснопартизанская, Джамбульская).