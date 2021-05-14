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Общество

В Казахстане удар молнии убил более 370 сайгаков

Фото пресс-службы МЭГПР РК. Сайгаки

В Западно-Казахстанской области обнаружено 372 погибших сайгака, большая часть поголовья — самки, передает «Казинформ».

Случай зафиксирован в Тауском сельском округе Жанибекского района. О массовом падеже животных жители рассказали в социальных сетях. По словам сельчан, туши сайгаков обнаружены вдоль канала, а также в степи.

Руководитель территориальной инспекции лесного хозяйства и животного мира ЗКО Кайрат Кадешев подтвердил инцидент. «Инспекторы изучили сведения местных жителей. Недавно здесь шел дождь, играла молния. При осмотре были замечены следы скрещивания молний на тушах сайгаков», — рассказал он.

Министерство экологии, геологии и природных ресурсов Казахстана поддержало версию об ударе молнией в качестве причины гибели сайгаков.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/194006/
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