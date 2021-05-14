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Общество
Сюжет: COVID-19

Эксперты ВОЗ пришли к выводу, что пандемию можно было предотвратить

Эксперты Независимой комиссии по оценке готовности к пандемии, созданной по инициативе Всемирной организации здравоохранения, пришли к мнению, что ВОЗ должна была значительно раньше объявить тревогу глобального масштаба. Об этом сообщают «Новости ООН».

В представленном комиссией докладе отмечается, что международная система предупреждения пандемий и реагирования на любые чрезвычайные ситуации в сфере здравоохранения устарела и должна быть приведена в соответствие с современными реалиями.

Сопредседатель комиссии Хелен Кларк отметила, что «слишком много времени прошло между появлением случаев пневмонии неизвестной этиологии в середине декабря 2019 года и объявлением чрезвычайной ситуации международного значения».

Члены комиссии утверждают, что пересмотреть необходимо не только международную, но и национальные системы предупреждения пандемий, которые также «не сработали». В частности, они считают, что для многих государств февраль 2020 года стал «потерянным месяцем»: 30 января ВОЗ объявила о чрезвычайной ситуации, вирус уже распространялся в Китае, но страны не приняли мер, которые помогли бы предотвратить глобальную катастрофу, которая происходит до сих пор. «У человечества был накоплен достаточный опыт в ходе предыдущих эпидемий, но им не воспользовались», — подчеркивают в комиссии.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/193982/
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