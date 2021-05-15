Сегодня в Бишкеке. Погода, мероприятия, даты

В Бишкеке 15 мая солнечно. Температура воздуха ожидается +24 градуса. День увеличился до 14 часов 37 минут.

У кого намечается той

Жунус уулу Адыл

Родился 15 мая 1963 года в городе Кульдже Китайской Народной Республики. Депутат Жогорку Кенеша.

Памятные даты

В Кыргызстане отключено аналоговое телевещание

15 мая 2017 года по всему Кыргызстану отключены 240 передатчиков аналогового формата.

С 2014-го цифровое телевизионное вещание шло в тестовом режиме.

Сформирован социальный пакет телеканалов эфирного цифрового наземного вещания, в котором представлены как информационный, так и музыкально-развлекательный, детский, научно-образовательный и спортивный контенты.

Международный день семей

Установление этого дня ставит целью обратить внимание общественности стран на многочисленные проблемы семьи. По мнению ООН, когда попираются основные права одной семьи, единство всей человеческой семьи, членами которой они являются, находится под угрозой.

Во многих странах разработаны целые стратегии демографического развития. В этот день проводятся различные просветительские, публичные и праздничные мероприятия: концерты, встречи, тренинги, конференции и другие.

Международный день климата

15 мая мир отмечает Международный день климата. Учреждение этого неофициального экологического праздника стало ответом на призыв метеорологов защищать климат как важный ресурс, влияющий на благосостояние нынешних и будущих поколений.

Сохранение климата — одна из глобальных проблем, которые сегодня стоят перед человечеством.

День астрономии

Фото 24.kg. «Космическая выставка» в выставочном зале имени Николая Рериха

Старт Дню астрономии дан в 1973 году в Калифорнии. Отмечается в субботу — в период с середины апреля до середины мая, вблизи или перед 1-й четвертью Луны.

Президент Астрономической ассоциации Северной Калифорнии Д.Бергер решил, что не стоит агитировать людей проделывать большие расстояния, чтобы посетить дни открытых дверей знаменитых обсерваторий, вместо этого нужно установить доступные телескопы в многолюдных местах — на улицах, в торговых центрах, парках.

Люди, которые меняли мир

Родилась актриса Даркуль Куюкова

Родилась 15 мая (по другим источникам 29 октября) 1919 года в селе Токолдош.

Сценическая жизнь Даркуль Куюковой началась в 1936-м в Театре юного зрителя во Фрунзе. Она сыграла более 100 разнохарактерных ролей, создала целую галерею высокохудожественных женских образов, которые вошли в сокровищницу театрального искусства республики.

Вершиной актерского мастерства Даркуль Куюковой стала роль Толгонай в спектакле «Материнское поле» по одноименной повести Чингиза Айтматова. Актриса создала монументальный образ кыргызской матери, воплотив в ней лучшие героические черты своей современницы.

В кино с 1954 года. Снялась в фильмах «Первый учитель», «Джамиля», «Белый пароход» и многих других.

Умерла в 1997-м.

Родился поэт Сооронбай Жусуев

Сооронбай Жусуев родился 15 мая 1925 года в селе Кызыл-Джар Кара-Кульджинского района Ошской области. После окончания сельской школы 18-летний юноша мобилизуется в армию и с 1943 по 1945 год служит связистом в рядах прославленной гвардейской дивизии имени И.Панфилова. В боях дважды ранен. Первое стихотворение Сооронбая Жусуева «Вперед, кыргызские воины!» опубликовано на страницах журнала «Советтик Кыргызстан» (ныне «Ала-Тоо») в 1943 году, когда ему было 18 лет. Первая книга его стихов «Эмгек кусу» («Песня труда») вышла из печати в 1950 году. С тех пор на кыргызском языке издано 30 книг поэта, 15 — на русском, 11 из них выпустили центральные московские издательства. Книги стихов поэта изданы в переводе на казахский, узбекский, таджикский, азербайджанский, украинский языки. Многие стихи переведены более чем на 30 языков народов ближнего и дальнего зарубежья. Сооронбай Жусуев — признанный мастер лирических и эпических произведений, а также опытный и очень тонкий переводчик поэзии. Умер 4 февраля 2016 года. Умер 4 февраля 2016 года.

Родился поэт Омуркул Кулумбаев

В 1933 году в селе Терек-Суу Ат-Башинского района родился поэт Омуркул Кулумбаев.

Печатается с 1966-го. Первый стихотворный сборник «Турмуш кайрыктары» («Жизненные мотивы») издан в 1970 году. Автор десяти поэтических сборников. Отдельные стихотворения поэта публиковались на русском языке.

Куда сходить

Культура

выставки проходят в «Галерее М», галерее «Дубовый парк», Музее ИЗО;

в культурном центре «Кудук» покажут спектакль «Аккорд»;

Бишкекский городской драматический театр имени Арсена Умуралиева представит драму «Красное яблоко»; Подробнее

в арт-баре «Чемодан Зусмановича» пройдет вечер поэзии;

в винном магазине «Винтаж» — вечер джаза.

Куда сходить сегодня и завтра, смотрите в «Афише».

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