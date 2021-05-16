Афиша Бишкека на неделю: выставки, концерт и кинопремьеры

18-21 мая. Постоянные выставки музея

Открывшийся для посетителей музей представляет несколько постоянных выставок живописи, графики, скульптуры, декоративно-прикладного искусства. Посетить их можно в любой день, кроме понедельника.

Кыргызский национальный музей изобразительных искусств имени Гапара Айтиева, 10.00-18.00.

17-21 мая. Выставки кыргызских художников

В экспозиции вы можете увидеть работы Алмаза Шаршекеева, Жылдыз Асангали, Натальи Копелович, Халиды Шимовой и других художников Кыргызстана.

«Галерея М» (проспект Манаса), 10.00-19.00.

1-20 мая. Персональная выставка Халиды Шимовой

Халида Шимова представит 50 новых живописных широкоформатных полотен, выполненных в техниках масляной живописи и живописи на шелке (тушь, акварель, акрил).

«Галерея М», 10.00-22.00.

12-22 мая. Выставка «Миры, которые рядом»

Марина Громова практикует медитацию, йогу, работу с местами силы. С 2000 года проводит авторские мастер-классы, цель которых — помочь открыть человеку внутренний творческий потенциал. Подробнее

Выставочный зал Союза художников КР «Дубовый парк» имени Семена Чуйкова, 12.00-18.00.

14 мая — 3 июня. Выставка, посвященная 70-летию со дня рождения Данакан Адашкановой

Более 70 работ разных жанров и временных периодов из коллекции музея, частных и личных собраний семьи художника позволят наглядно проследить творческие поиски и путь художника.

Кыргызский национальный музей изобразительных искусств имени Гапара Айтиева, 11.00-18.00.

15-28 мая. Выставка «Ковры, самолеты»

Серия живописных работ Зулайки Есентаевой взаимодействует с венком сонетов Улана Токомбаева «Чайка», написанным в 1980-х годах.

«Мастерская 705», 14.00-20.00.

18 мая. Б лаготворительный концерт «Танго. Вальс. Романс»

Игорь Воронцов, квинтет SOL’TADOS и шоу-балет ELEGANT представят особенную для искушенного и взыскательного зрителя программу. Подробнее

Кыргызская национальная филармония имени Токтогула Сатылганова, 18.30.

19 мая. Игра «Мафия»

«Мафия» — это салонная командная психологическая пошаговая ролевая игра с детективным сюжетом.

Арт-бар «Чемодан Зусмановича», 20.00.

20-21 мая. Экскурсия «Экзотические растения»

Гости познакомятся с историей интродукции и особенностями агротехники экзотичных растений, а также с уникальной коллекцией растений, которые растут в дендрарии-заповеднике. Регистрация по ссылке.

Ботанический сад имени Энвера Гареева, 13.00, 14.30 и 16.00.

20 мая. Интеллектуальная игра клуба «60 секунд»

Регистрируйтесь на ближайшую игру. Побеждает команда, набравшая наибольшее количество баллов. Регистрация по ссылке.

Harat’s Pub, 19.00.

20 мая. Кинопремьеры

«Форсаж 9» (боевик). Времена меняются: Доминик Торетто залегает на дно и живет спокойной жизнью с семьей. Но судьба имеет на него другие планы.

«Спирит Непокорный» (мультфильм). Лаки Прескотт — юная бунтарка, совсем как ее мама, легендарная бесстрашная наездница, которую дочь почти не помнит. Спирит — дикий мустанг, такой же упрямый и независимый, как и она сама. После того как Спирит попадает в руки бессердечного ковбоя и его подельников, Лаки в сопровождении новых друзей отправляется в полное опасностей путешествие, чтобы его спасти.

«Новый порядок» (драма). Роскошная свадьба представителей высшего класса прерывается явлением непрошенных гостей — в стране начинаются бунты, сопровождающиеся ростом классовой ненависти и всплеском насилия.

«Шаг вперед. Жар улиц» (драма). На этих жарких улицах звучат дикие ритмы, пульсируют тела в умопомрачительном танце и решаются криминальные вопросы. Здесь ты выбираешь, кем хочешь стать: быстро разбогатеть, выполняя опасные задания, или добиться успеха на танцполе в соревновании самых отвязных танцевальных команд страны.

21 мая. Притча «Мир-мгновение»

Режиссер-постановщик — народный артист Казахстана Бекпулат Парманов.

Бишкекский городской драматический театр имени Арсена Умуралиева, 18.00.