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Общество
Сюжет: Полезные советы

Путеводитель по Бишкеку. Как развлечься иностранцу в столице

В Кыргызстане начинается туристический сезон. Во всем мире уже научились жить и отдыхать с COVID-19. И наплыв иностранцев, намеревающихся покорить наши горные вершины, насладиться природой и отведать блюда кыргызской кухни, увеличивается с каждым днем.

Бишкек для многих из них — только перевалочный пункт перед путешествием по стране. Но и здесь есть масса возможностей организовать отдых так, чтобы он запомнился надолго. 24.kg представляет самые интересные варианты.

Где остановиться

Если нет знакомых, у которых можно остановиться, — это не проблема. В Бишкеке масса мест для размещения, от бюджетных хостелов до номеров президентского класса в пятизвездочных отелях.

Стоимость хостелов начинается от 1 тысячи сомов в сутки на человека. За эти деньги обещают все удобства, где-то даже бесплатно предоставляют велосипеды. Бонусом — колоритный антураж. Хотите жить в юрте? Спать на полу? Есть еду, приготовленную в тандыре? К вашим услугам все это и многое другое.

Знакомство с Бишкеком бывалые туристы советуют начать с центральной площади Ала-Тоо. В одном месте собрано много интересных объектов — 45-метровый флагшток с почетным караулом, Музей скульптур под открытым небом, Дубовый парк, Исторический музей. Рядом — немые свидетели событий, уже ставших историей, — сгоревшее в 2010 году здание Генеральной прокуратуры и «Белый дом», больше не огороженный железным забором.

Что посмотреть

Чуть в стороне, около кинотеатра «Ала-Тоо», «нулевой километр», вызвавший бурные дискуссии памятник Бишкеку баатыру, аллея художников.

Хочется экзотики? За ней — на Ошский рынок, вызывающий восторг у всех без исключения туристов. Там же можно и приобрести сувениры для менее везучих друзей и знакомых, которым не довелось побывать в Кыргызстане.

Есть лакомые места и для поклонников урбанистического треша. Например, «кладбище» вагонов на улице Льва Толстого. Это парк отстоя поездов, где собраны составы, непригодные для перевозки пассажиров. Многие из них заржавели и прогнили, их невозможно отремонтировать. На восьми гектарах простаивает больше двухсот вагонов — отличное место для необычной фотосессии.

Где развлечься

Музеи, театры, художественные галереи: культурная жизнь столицы интересна и разнообразна. В Бишкеке часто проходят фестивали, концерты, и вам может повести увидеть незабываемое шоу даже в условиях пандемии.

Поклонникам классического искусства прямая дорога в Театр оперы и балета или Национальную филармонию. А вот с драмой в Бишкеке сейчас напряженно. Русский театр драмы и Кыргызский национальный драмтеатр закрыты. Работают только Бишкекский городской драмтеатр, молодежный театр «Тунгуч» и Театр юного зрителя.

В Национальном музее изобразительных искусств имени Гапара Айтиева проходят выставки живописи, графики, скульптуры, декоративно-прикладного искусства. Посетить их можно в любой день, кроме понедельника. Или посмотреть онлайн на сайте музея — artmuseum.kg.

Где поесть

Национальную кухню можно по праву назвать еще одной достопримечательностью Бишкека. Кыргызстанцам давно предлагают продвигать именно гастрономический туризм. Побаловать в себе гурмана можно практически в каждом кафе и ресторане, сумма, в которую это обойдется, зависит от расположения и статуса заведения. Вкусно и недорого накормят в кафе «Фаиза», «Джалал-Абад» и в популярных сейчас столовых, таких как Buffet, «Ложка», «Гренки» и многих других.

Что купить на память

Сувениры, украшения, аксессуары, национальные вещи и фирменные продукты — все это ваши близкие оценят по достоинству.

Самый очевидный выбор — изделия ручной работы из войлока. Это могут быть головные уборы, сумки, тапочки, подушки, ковры. Если ваш взыскательный вкус не удовлетворился богатым ассортиментом Ошского рынка, большой выбор есть на сайте shop.tumar.com.

Сувениры и украшения в национальном стиле можно приобрести в подземных переходах столицы, торговых центрах и на is.kg.

В магазинах «Ильбирс», «Аида art» продают одежду с национальными принтами.

Если вы хотите удивить и порадовать своих родных кулинарными изысками, берите им в подарок мед, сухофрукты и курут — кисло-соленый сушеный творог. Его обязательно стоит попробовать всем любителям аутентичных блюд. И не забудьте популярные далеко за пределами страны коньяк «Кыргызстан» и отечественный шоколад.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/193945/
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