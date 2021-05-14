Афиша Бишкека на выходные: спектакли, вечера музыки и поэзии

Театры

15 мая. Спектакль «Аккорд»

«Аккорд» — это репрезентация уникального опыта исследования о жизни художников в Таджикистане через воспоминания о гражданской войне 1990-х. Спектакль передает опыт того, как война оставляет отпечаток не только в повседневной жизни, но и в сфере культуры и искусства.

«Культурный центр «Кудук», 19.00.

15-16 мая. Спектакль «Кызыл алма» («Красное яблоко»)

Работа режиссера-постановщика, автора инсценировки и музыкального оформления — заслуженного деятеля культуры КР Нурлана Асанбекова — это глубоко эмоциональное действо, наполненное сложными внутренними переживаниями. Подробнее

Бишкекский городской драматический театр имени Арсена Умуралиева, 18.00.

Выставки, ярмарки

15 мая. Выставка кыргызских художников

В экспозиции вы можете увидеть работы Алмаза Шаршекеева, Жылдыз Асангали, Натальи Копелович, Халиды Шимовой и других художников Кыргызстана.

«Галерея М» (проспект Манаса), 10.00-19.00.

1-20 мая. Персональная выставка Халиды Шимовой

Халида Шимова представит 50 новых живописных широкоформатных полотен, выполненных в техниках масляной живописи и живописи на шелке (тушь, акварель, акрил).

«Галерея М», 10.00-22.00.

15-16 мая. Постоянные выставки

Вновь открывшийся для посетителей музей представляет несколько постоянных выставок живописи, графики, скульптуры, декоративно-прикладного искусства.

Кыргызский национальный музей изобразительных искусств имени Гапара Айтиева, 11.00-18.00.

15-16 мая. Выставка-ярмарка цветов и меда

Представлены как комнатные растения, так и садовые, фигурки для сада, горшки и другие сопутствующие товары. Здесь же проходит и ярмарка меда.

Площадь Победы, 9.00-18.30.

12-22 мая. Выставка «Миры, которые рядом»

Марина Громова практикует медитацию, йогу, работу с местами силы. С 2000 года проводит авторские мастер-классы, цель которых — помочь открыть человеку внутренний творческий потенциал. Подробнее

Выставочный зал Союза художников КР «Дубовый парк» имени Семена Чуйкова, 12.00-18.00.

14 мая-3 июня. Выставка, посвященная 70-летию со дня рождения Данакан Адашкановой

Более 70 работ разных жанров и временных периодов из коллекции музея, частных и личных собраний семьи художника позволят наглядно проследить творческие поиски и путь художника.

Кыргызский национальный музей изобразительных искусств имени Гапара Айтиева, 11.00-18.00.

15-28 мая. Выставка «Ковры, самолеты»

Серия живописных работ Зулайки Есентаевой взаимодействует с венком сонетов Улана Токомбаева «Чайка», написанным в 1980-х годах.

«Мастерская 705», 14.00-20.00.

Концерты, фестивали

15 мая. Вечер поэзии

На предстоящем вечере гости обсудят, какие масштабные перемены происходили в прошлом и зачем они нужны миру. После основной программы будет «открытый микрофон».

Арт-бар «Чемодан Зусмановича», 19.00.

15 мая. Джазовый вечер

Музыканты сыграют лучшие произведения этого жанра, а также поимпровизируют.

Винный магазин «Винтаж» (Раззакова, 19), 20.00.

16 мая. Вечер абсурда и поэзии

Литературный клуб «Абажур» приготовил что-то необычное, но любопытное.

Винный магазин «Винтаж» (улица Токомбаева, 9г), 19.00.

Мастер-классы, лекции

15 мая. Мастер-класс «Курак»

Курак — древняя техника лоскутного и мозаичного шитья. После мастер-класса вы заберете изделия домой. Регистрация по телефону 0559336001.

Для детей

16 мая. Творческий мастер-класс

Интересные занятия каждое воскресенье проводит Маргарита Ханафеева. Ребенок получит ценный опыт от профессионала и рисунок. Запись по телефону 0550551293.

«Галерея М» (ЦУМ-2), 13.00.