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Общество
Сюжет: COVID-19

ВОЗ предупреждает о росте детского ожирения из-за пандемии

В ряде стран Европейского региона ВОЗ каждый третий ребенок в возрасте от шести до девяти лет страдает от избыточного веса или ожирения. Об этом говорится в новом исследовании Всемирной организации здравоохранения, сообщают «Новости ООН».

Отмечается, что новое исследование ВОЗ охватывает жителей 36 стран Европейского региона в возрасте от шести до девяти лет.

Директор европейского регионального бюро ВОЗ Ханс Клюге заявил, что детское ожирение — одна из самых тревожных тенденций в Европе. И карантин может еще больше усугубить эту проблему. Ведь физическая активность детей еще больше снизилась. Когда дети не ходят в школу, они меньше двигаются. К тому же они лишены школьных обедов, а далеко не все получают дома сбалансированное питание. При этом последствия пандемии могут наслоиться на уже существующие проблемы.

В целом 29 процентов мальчиков и 27 процентов девочек в возрасте от шести до девяти лет в Европейском регионе ВОЗ имеют избыточный вес, 13 процентов мальчиков и 9 процентов девочек страдают от ожирения.

Самые высокие показатели выявлены в странах Средиземноморья: в Греции, Испании и Италии лишний вес имеют до 40 процентов всех детей, а почти пятой части поставлен диагноз «ожирение».

Кстати, страны Центральной Азии практически замыкают список — там показатели детского ожирения держатся на уровне однозначных чисел. В Таджикистане, например, от ожирения страдают менее трех процентов детей, а в России — 10 процентов мальчиков и около 7 процентов девочек в данной возрастной группе.

Во многих странах региона, в основном в Западной и Южной Европе, чем менее образованы родители, тем больше вероятность того, что ребенок будет иметь лишний вес. А вот в государствах Восточной Европы и в Средней Азии — обратная зависимость: у более образованных родителей дети чаще страдают от избыточного веса.

В ходе опросов также выяснилось, что ежедневно едят фрукты меньше половины детей, а овощи и вовсе потребляет лишь 25 процентов юных европейцев. 27 процентов детей перекусывают сладостями в течение дня. Эти показатели разнятся в зависимости от страны: например, в России большинство детей ежедневно едят фрукты, но исследование проводилось лишь в Москве. А 20 процентов детей в возрасте от шести до девяти лет в Кыргызстане и Таджикистане едят фрукты реже раза в неделю.

Что касается физической активности, то в среднем по региону каждый второй ребенок добирается до школы пешком или на велосипеде и большинство не менее часа в день играет на улице. Большинство юных жителей России по меньшей мере два часа в неделю занимается спортом или танцами, а в Таджикистане, Кыргызстане, Турции и Туркменистане этот показатель составляет менее 15 процентов.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/193850/
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